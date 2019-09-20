2019-09-20T18:05:52+03:00
Звезды

Кубанский комик Лёня Махно рассказал о любви к майонезу и почему он не в Comedy Club

«Комсомольская правда»-Кубань» запускает пилотный выпуск спецпроекта «Всегда готов!» [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: фрагмент передачи "Всегда готов!"ФОТО: фрагмент передачи "Всегда готов!"
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«Всегда готов!» это передача на ютуб-канале. В ней мы берем интервью у интересных людей Кубани, Адыгеи и тех, кто приехал к нам в гости.

Первый выпуск сделали с комиком Лёней Махно, который выступал в «Убойной Лиге», «Смехе без правил» и других ТВ-проектах. Махно рассказал, чем занимается сейчас, почему он не в Comedy Club и о своей любви к майонезу.

Кубанский комик Лёня Махно рассказал о любви к майонезу и почему он не в Comedy Club.Андрей ГОРЕЛОВ

В честь премьеры проводим конкурс в нашей группе «Вконтакте». Дарим победителю первую книгу Лёни Махно, которую он купил в своей жизни - роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота».

Условия конкурса:

1. Подписаться на ютуб-канал «Всегда готов!»

2. Сделать репост записи и упомянуть в нем одного друга

3. Не удалять пост со стены до 27 сентября.

Подведем итоги с помощью приложения KonkursVK: 27 сентября в 12:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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