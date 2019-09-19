2019-09-20T11:54:40+03:00
Общество

Управлять дроном, сделать дом умными, стать шеф-поваром...

Этим и еще 40 профессиям обучают людей предпенсионного возраста в Краснодарском крае по федеральной программе WorldSkills, которая проводится совместно с Министерством труда
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"
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Поменять работу и заниматься совершенно новым делом можно и после пятидесяти. Тем более, сейчас есть такая возможность благодаря правительственной программе переобучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills.

В Краснодарском крае получить новую специальность можно почти по 40 компетенциям. Причем ждут на переобучение не только жителей Кубани, но и всей страны. Приезжим даже предоставляется общежитие. Учеба и проживание - бесплатно!

СПРАВКА «КП»

Федеральная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills реализуется почти во всех регионах страны на лучших образовательных площадках. В этом году участвовать в ней могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию. По окончании учебы выпускники получат традиционное свидетельство и скилс-паспорт - новый на нашем рынке труда документ, признанный ведущими работодателями страны.

Например, в Ленинградском социально-педагогическом колледже можно научиться сделать дом умным – настроить приборы и электронику так, чтобы они работали с мобильника. Или установить поливальную систему на участке так, чтобы не бегать со шлангом.

- Мы сейчас ведем набор на компетенцию «Интернет вещей», - говорит замдиректора по учебно-методической работе колледжа Елена Кужарова. – Для этого необходимо принести паспорт и специальную справку из ПФР с подтверждением статуса предпенсионера. Курс рассчитан на 72 часа. Ведет занятия чемпион соревнований по профессиональному мастерству Worldskills Артур Милушкин.

Так же на базе колледжа по системе переобучения предпенсионеров WorldSkills проходят занятия по повышению квалификации для преподавателей младших классов. По итогам педагоги получают диплом международного образца и сертификат.

В Лабинске на базе аграрного техникума для предпенсионеров открыли компетенцию «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Их научат управлять, обслуживать и ремонтировать коптеры вертолетного типа, составлять карты полетов, вести документацию, настраивать радиоаппаратуру, проводить с их помощью химическую обработку полей. Это сейчас очень востребовано, тем более в таком сельскохозяйственном регионе, как Кубань.

А еще тут можно стать связистом – научиться работать с оптоволокном и прокладывать кабельные сети.

Если электроника и моделирование больше привлекает мужчин, то для дам в Краснодарском крае есть курсы парикмахерского искусства. Ему обучат на базе Армавирского техникума технологии и сервиса. Графическому дизайну – в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме, технологии моды – в политехническом техникуме Краснодара. А еще флористика (Ейский колледж), кондитерское дело (Сочинский госуниверситет), хлебопечение (Крымский технический колледж) и многое другое.

Набор в группы сейчас идет. В каждом классе - максимум - 15 человек.

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

Фото предоставлено пресс-службой Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"

К СВЕДЕНИЮ

Попасть на курсы просто - нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru. Там же можно ознакомиться со списком компетенций (а их 119!), выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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