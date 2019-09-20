2019-09-20T12:04:30+03:00
Общество

Вода по расписанию: в Геленджике виновными в отсутствии блага цивилизации сделали застройщиков

Городской водопровод изношен на 70%
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Мария ЛЕНЦФОТО: Мария ЛЕНЦ
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В Геленджике и Новороссийске проблемы с водой уже больше семидесяти лет. Она либо вообще не идет, либо коммунальщики пускают ее по графику: с 6 до 9 утра и с 18 до 21 часов вечера. Жители постоянно жалуются на перебои, и даже приезжие знаменитости, которые решили купить себе домик на побережье, разочаровываются. Недавно бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева купила родителям квартиру в Геленджике и стала жаловаться на подачу воды. В инстаграме она спросила у местного градоначальника, встает ли он в 7 утра, чтобы набрать воду?

- Некоторые магистрали работают 40 лет без ремонта, - написал в инстаграме мэр Геленджика Алексей Богодистов. – Городские сети изношены на 70%, из-за этого мы теряем 46% поставляемой воды. Ситуацию усугубила сухая погода. Летом 2019 года из 35 скважин пересохли 12.

Вот только на курорте не торопятся что-то делать с водопроводом. Ссылаясь на то, что во всем виноваты застройщики, которые возводят многоэтажки. Мол, из-за строительства идет большая нагрузка на водопровод и канализацию города.

А если в городе нет воды, ее привозят в цистернах. Но и с бочками тоже есть проблемы - автопарк местного водоканала, оказывается, настолько стар, что только две машины возят питьевую воду по Геленджику. А в городе, между прочим, проживает 77 тысяч человек. Несколько лет назад власти отдали в частные руки Церковное водохранилище, которое могло бы частично решить проблему с водой. Но судя по тому, что поток жалоб не прекращается, пока что воз и ныне там.

- С января Росимущество пытается аннулировать право частника на пользование водохранилищем в Церковной Щели, - заявил мэр Геленджика. – Пробуем подключить к водопроводу города Пшадский водозабор. Край выделит 4 млрд рублей на строительство новой ветки Троицкого группового водопровода.

На сегодняшний день половина жителей города получает воду от Троицкого группового водопровода. Но и его сети настолько изношены, что там постоянно происходят аварии. И пока что городские власти не могут решить проблему с водой никаким другим способом, кроме как перестать выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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