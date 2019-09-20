«Работаю, как и работал!»: атаман Кубанского казачьего войска опроверг слухи об отставке

20 сентября в СМИ появилась информация о том, что в скором времени вице-губернатор Кубани может покинуть свой пост и уехать в Москву на новую работу. Якобы о планирующихся переменах Николай Долуда сообщил во время рабочего совещания со своими коллегами.

Правда, слухи об этом не подтвердились. После серии публикаций глава Кубанского казачьего войска Николай Долуда решил опровергнуть появившуюся информацию.

- Официально заявляю: 21 сентября никуда не ухожу! - заявил Николай Долуда. - И как атаман Кубанского казачьего войска, и как вице-губернатор продолжаю выполнять возложенные на меня обязанности. Работаю, как и работал…

Кроме того, в своем обращении атаман пригласил всех жителей края на празднование 227-й годовщине высадки казаков на Тамань.

СПРАВКА «КП»

Николай Долуда родился в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности - офицер по управлению боевыми действиями.

28 лет прослужил в Вооруженных Силах. В 1994 году ему присвоено войсковое звание полковник.

С 1998 по 2001 года Николай Долуда был заместителем главы города - руководителем аппарата администрации города Ейска.

С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края: заместитель руководителя аппарата, начальник социально-производственного управления администрации Краснодарского края; управляющий делами администрации Краснодарского края, руководитель социально-производственного департамента.

В 2006 году назначен заместителем губернатора Краснодарского края, управляющим делами. В ноябре 2007-го Войсковым сбором Кубанского казачьего войска избран атаманом Кубанского казачьего войска согласно Указу Президента России. Также ему был присвоен высший чин казачьего генерала. 21 октября 2015 года Николай Долуда назначен вице-губернатором по делам казачества, физической культуре и спорту.