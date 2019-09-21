День города Краснодар 2019: прямая трансляция праздника

Краснодар отмечает юбилей - 226 лет со дня основания. Город с легкой руки литератора называют маленьким Парижем. Такое уютное, почти домашнее прозвище еще в 80-х годах ему дал известный писатель Виктор Лихоносов в своем одноименном романе. Однако впервые с европейским городом краевой центр сравнил французский путешественник, преуспевающий торговец и дипломат Карл Сикар в 1808 году, когда приехал в Екатеринодар.

- Уже шесть дней, как мы здесь находимся, и я хочу отдать вам отчет в моих главных наблюдениях о Екатеринодаре и казаках, в нем живущих. Сей город в окружности столь же велик, как и Париж. Жителей содержит в себе до четырех тысяч. Улицы в нем чрезвычайно широки, а места суть обширные равнины, которые дают хорошую пастьбу для лошадей и свиней, - писал он в «Письмах о Крыме, об Одессе и Азовском море». - Дома строены в одно только жилье и крыты соломою; у каждого свой сад, а иногда маленький в стороне лесок. Также здесь находится большая деревянная церковь, внутри коей очень богато убрано. Всякий раз, как идет казак на войну, то, когда у него есть небольшое сокровище, он кладет его в церковь; если его убьют, то оно остается в ней для умножения церковного украшения.

Правда, вряд ли сейчас найдутся те, кто считает улицы Краснодара широкими. На месте крытых соломой домов выросли многоэтажные новостройки. А маленькие сады (или даже леса!) во владении превратились в непостижимую роскошь. Кубанская столица с трудом вмещает всех, желающих жить в ней.

Основанный в 1793 году город имеет богатую историю, за которую пережил многое: революцию, гражданскую войну, голод 1930-х годов, сталинские репрессии, оккупацию сороковых, холодную войну, развал СССР, дефолт и многое другое. Но ее жители по-прежнему считают Краснодар - лучшим из мест.