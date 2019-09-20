2019-09-20T15:46:57+03:00
Общество

Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин

В Краснодаре с ним простятся 23 сентября [фото]
Евгения СОРОКА
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Анатолий Бородин.Анатолий Бородин.
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20 сентября на 81-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин. Об этом сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

Анатолий родился в Свердловске. С ноября 1975 года связал свою жизнь с Краснодаром. За плечами артиста больше полувека творческого стажа. Сначала он работал солистом-вокалистом Краснодарского театра оперетты (с 1997-го - Краснодарского музыкального театра).

Кадр из фильма "Из жизни Фёдора Кузькина" (1989)

Кадр из фильма "Из жизни Фёдора Кузькина" (1989)

В его репертуаре было более двухсот театральных ролей. Он снялся в таких известных фильмах как «Из жизни Федора Кузькина», «Супермен», «Убийство на „Ждановской“» и многих других.

Кадр из фильма "Убийство на Ждановской" (1992)

Кадр из фильма "Убийство на Ждановской" (1992)

В 2012 году он Анатолий Бородин играл в сериале «Бомбила-2». Съемки проходили в Геленджике.

27 августа Анатолий Бородин отметил юбилей - 80 лет. Но выходить на заслуженный отдых не торопился. Он продолжал петь, сниматься в кино, играть в театре. Чего говорить, он был занят аж в девяти спектаклях. Останавливаться на этом не собирался.

- Анатолий Бородин – настоящий профессионал, сохранивший традиции театра. Он много почерпнул у товарищей по цеху: Володи Круглова, Володи Юрина, – не раз говорил его коллега по сцене, народный артист России Юрий Дрожняк. – Он в прекрасной творческой форме, ему не изменяет чувство юмора, а главное он постоянно работает над собой.

Фото со съемок сериала в Геленджике (2012).

Фото со съемок сериала в Геленджике (2012).

- На протяжении многих лет Анатолий Александрович занимался активной общественной деятельностью, в том числе являлся членом попечительского совета Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством им. Котлярова, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минкульте Краснодарского края.

Прощание с артистом состоится 23 сентября в 11:00 в Музыкальном театре на ул. Красная, 44.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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