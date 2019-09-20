ЦСКА - Краснодар. Прогноз и ставки на матч 10 тура РПЛ 22 сентября

В воскресенье 22 сентября состоится один из самых интересных матчей 10-го тура Российской премьер-лиги. ЦСКА принимает «Краснодар». Интриг в этой встрече немало. В турнирной таблице команды отделяет всего одно очко – «быки» идут на первой строчке, а «армейцы» - четвертые. На неделе обе команды сыграли в Лиге Европы и пропустили по пять мячей от «Лудогорца» и «Базеля». Теперь же обеим командам предстоит реабилитироваться перед болельщиками.

Интересно, как будет решать серьезные кадровые проблемы Виктор Гончаренко – в лазарете находятся практически половина основного состава. У Мурада Мусаева тоже хватает головной боли, игра его команды слишком непредсказуема даже для собственного тренерского штаба.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – Краснодар 22 сентября

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,4, на ничью – 3,35, на победу « Краснодара» - 3,1.

Обе команды очевидны испытывают проблемы в обороне, поэтому можно предположить, что игра будет результативной.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,78)

История встреч

В 18 предыдущих официальных матчах (16 в РПЛ и 2 в Кубке страны) 6 побед одержал «Краснодар», 7 выигрышей на счету ЦСКА, 5 встреч завершились вничью. Разница мячей в этом противостоянии – 25:16 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Краснодар» смог дважды обыграть «армейцев».