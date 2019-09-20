2019-09-20T18:03:18+03:00
Спорт

Динамо - Сочи. Прогноз и ставки на матч 10 тура РПЛ 22 сентября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Динамо - Сочи. Игра 10 тура РПЛ состоится 22 сентября в 14:00 мск на стадионе «ВТБ-Арена»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз на матч Динамо - Сочи, 10 тур РПЛ Фото: ФК "Сочи"Прогноз на матч Динамо - Сочи, 10 тур РПЛ Фото: ФК "Сочи"
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В воскресенье 22 сентября на своем новом стадионе московское «Динамо» принимает дебютанта премьер-лиги «Сочи». У обеих команд дела идут далеко не самым лучшим образом. Команда Дмитрия Хохлова набрала всего 10 очков в девяти матчах и занимает лишь 11-е место. Последние два матча против «Крыльев Советов» и «Уфы» закончились со счетом 0:0.

«Сочи» имеет в активе всего одну победу в девяти матчах и довольствуется лишь 15-м местом с шестью очками. В предыдущем туре южане уступили дома «Локомотиву» с минимальным счетом.

Прогноз и ставки на матч Динамо – Сочи 22 сентября

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,7, на ничью – 3,55, на победу «Сочи» - 5,5.

«Динамо», похоже в затяжном кризисе, последние две игры не показали существенного движения вперед, что разочаровывает болельщиков «бело-голубых». «Сочи» же, хоть и уступил «Локомотиву», от матча к матчу все лучше выстраивает игровые связи. К тому же, команда Александра Точилина обладает неплохим составом по именам.

Прогноз «КП» - «Сочи» не проиграет на выезде (кф 2,15)

История встреч

Команды впервые сыграют между собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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