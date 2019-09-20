В Краснодаре на День города продлили работу общественного транспорта

Работу общественного транспорта продлили, чтобы жителям было проще доехать до дома после праздничного фейерверка и мероприятий.

Автобусы

До 23:30 буду ходить автобусы: № 1, 2, 3, 10, 11, 15, 31, 34, 36, 39, 40, 93.

Троллейбусы

Последние троллейбусы №4, 6 и 10 отправятся от остановки «Центральный колхозный рынок» в 22:14, 22:43 и 22:51 соответственно. Обратно троллейбус №4 поедет в 23:10, №6 – в 23:18, №10 – в 23:30.

От остановки «улица Коммунаров» в сторону ТЭЦ поедут троллейбусы: №13 - в 22:43, №14 в 23:20. Обратно №13 отправится – в 22:35 и №14 - в 22:40.

Трамваи

От остановки «Театр драмы» отправятся трамваи:

№ 2 в сторону улицы Декабристов - в 22:00, 22:26, 22:50, 23:00; в сторону Индустриальной – в 22:16, 22:55.

№ 5 в направлении улицы Солнечной – в 22:20, 22:46, 23:14; в направлении Евдокии Бершанской – 22:00, 22:24, 22:49, 23:17, 23:39.

№ 8 в направлении ул. Солнечной – в 22:10, 22:34, 23:00; в направлении Хладокомбината – в 22:14, 22:42, 23:09, 23:32, 23:57.

№ 15 в направлении ул. Солнечной – в 22:22.

Последние трамваи от остановки «улица Красная» отправятся:

№ 3 в направлении ул. Декабристов – в 22:12, 22:46, 23:16; в направлении Западного депо – в 22:16, 22:38, 22:56, 23:32, 23:49.

№ 6 в направлении микрорайона «Юбилейный» - в 22:24, 23:23; до Димитрова (по Стасова) – в 22:26, 23:44, 00:34.

№ 7 в Западное депо – 22:10, 22:39, 22:43, 22:57, 23:02, 23:18, 23:26, 0:16, 1:15. В направлении Димитрова (по Титаровской) – в 22:21, 23:33.

№ 11 в направлении микрорайона «Юбилейный» - в 22:12, 22:55, 00:24; в направлении ж/д вокзала «Краснодар-I» - в 22:16, 22:33, 23:05.

№ 21 в направлении микрорайона «Юбилейный» - в 22:05, 22:30; в направлении Солнечной – в 22:07, 22:39.

Чтобы уточнить расписание движения, звоните по телефонам «горячей линии»: 89034120101, 2189918.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города Краснодар 2019: самая полная афиша праздничных мероприятий

На День города Краснодар 2019 выступят «Иванушки International», Валерий Сюткин и HammAli&Navai (подробнее)

В ТЕМУ

В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах

Перекрывать дороги начнут уже 19 сентября (подробнее)