2019-09-23T11:12:49+03:00
Общество

Развеял мифы ветер перемен

Ученые доказали безопасность ветровых электростанций
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: "Архив АО «НоваВинд»Фото: "Архив АО «НоваВинд»
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Ветровая энергетика вызывает огромный интерес во всем мире. Чистая энергия не требует никаких ресурсов – кроме ветра, которого в нашем регионе в силу климатических особенностей, предостаточно.

Поэтому Юг России продолжает наращивать обороты в сфере развития ветроэнергетики. Вслед за Адыгейской ВЭС еще более мощный ветропарк на 210МВт построят в Ставропольском крае. Общая площадь участков под строительство составит более 72 га! Буквально на днях АО «ВетроОГК», входящее в контур управления ветроэнергетического дивизиона Росатома - АО «НоваВинд», получило разрешение на строительство нового ветропарка - «Кочубеевской ВЭС». Стоит отметить, предварительно проектная документация прошла экспертизу.

Экспертиза дала добро

Положительное заключение после тщательного изучения проекта ветропарка выдано АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на территории Кочубеевского муниципального района.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса РФ.

Идеальная площадка для чистой энергии

Специалисты и эксперты считают, что на юге существуют все предпосылки развития новой отрасли по производству экологически чистой электроэнергии. Именно здесь есть все условия, необходимые для строительства ветроэлектростанций: достаточный ветровой потенциал, возможность технологического присоединения, доступность земельных ресурсов, удобство доставки крупногабаритных элементов ветроэнергетической турбины, а также строительной техники на площадку и т.д. Поэтому именно в южном регионе ветроэнергетика стремительно набирает обороты.

Фото: "Архив АО «НоваВинд»

Фото: "Архив АО «НоваВинд»

К сожалению, всегда находятся скептики, не готовые к инновациям. А чтобы оправдать свои ретроградные взгляды, они придумали целые мифы о бесполезности и даже вреде ветропарков.

Миф 1: этот страшный инфразвук

Ветроэнергетическая мифология весьма обширна, она готова поведать неискушенным людям о негативном влиянии ветроустановок на растениеводство, животноводство, сельское хозяйство и даже жизнь людей. Одна из причин – инфразвук, который излучают ветропарки. Именно он, по мнению скептиков, способен нанести организму непоправимый вред. Однако научных доказательств этому нет. Причем ученые разных стран мира проводили соответствующие исследования. Об этом в своей работе «Воздействие ветроэнергетики на здоровье людей и сельское хозяйство» рассказывает глава информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович.

Например, он пишет, что в Австралии по заказу Министерства защиты окружающей среды Южной Австралии было подготовлено исследование «Уровень инфразвука вблизи ветровых ферм и в других районах». Замеры проводились специализированным предприятием Resonate Acoustics, занимающимся акустическими исследованиями. Вывод: «уровень инфразвука в домах вблизи оцениваемых ветряных турбин не выше, чем в других городских и сельских районах, и вклад ветровых турбин в измеренные уровни инфразвука является незначительным по сравнению с фоновым уровнем инфразвука в окружающей среде».

Миф 2: энергия ветра опасна для животных и человека

Этот миф не выдерживает никакой критики. Работа ветроэнергетической установки и ветровой электростанции не связана с выбросами вредных веществ в атмосферу. В этом плане ветроэнергетика безопасна для человека, экологии и климата. Кроме того, ветроэнергетика и сельское хозяйство, животноводство и растениеводство гармонично сосуществуют уже давно. За это время не было накоплено серьезных научных свидетельств о сколько-нибудь негативном влиянии ветропарков, а животноводы и земледельцы все чаще строят ветровые электростанции на своих землях.

Так, исследование приводит любопытный факт. На острове Тасмания (Австралия) на территории фермы по разведению мясных коров на свободном выпасе в настоящее строится ветровая электростанция, состоящая из 31 ветряной турбины высотой 200 метров каждая (до верхней точки лопасти). Предполагается, что крупный рогатый скот по окончании строительства будет пастись прямо под турбинами.

Также эксперт приводит в пример материал, опубликованный на ирландском информационном сельскохозяйственном Интернет-портале «AgriLand», где отмечается: «нет никаких научных доказательств из надежных источников, что энергия ветра оказывает какое-либо негативное влияние на животноводство… Фермеры, у которых есть ветряные турбины на их земле, часто отмечают, что животные любят использовать их в качестве укрытия».

Таким образом, мнения скептиков не имеют ни малейшего отношения к реальному положению дел. Ветроэнергетика – это чистая энергия для регионов, широкие возможности для промышленности и новые рабочие места на высокотехнологичных производствах.

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