2019-09-23T14:00:16+03:00
Общество

Жителей Кубани пугают заморозками и скорым снегом

В соцсетях распространяют фейковые прогнозы погоды от МЧС
Евгения ОСТРАЯ
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Снег пошел в горах Сочи.

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Ночью солнце будет прогревать воздух, но ночью он остынет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью солнце будет прогревать воздух, но ночью он остынетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кубанских чатах поселился... страх холода. На родительские и группы ТСЖ в WhatsApp вчера, 22 сентября, обрушились сообщения:

- ВНИМАНИЕ! Штормовой ветер надвигается на Краснодарский край и продержится четыре дня.Срочно оповестите всех родных, близких, знакомых и коллег. МЧС крайне редко записывает видео-обращения к населению, но в этот раз все серьезно. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя? - гласило тревожное послание.

Чьему паническому настроению поддались все, кто откликнулся на призыв готовиться чуть ли не к апокалипсису и размножил фейковое предупреждение, неизвестно. Только в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю информацию о шторме на предстоящие четыре дня опровергли.

- До конца утром и ночью 23 сентября ветер усилится до 15-20 м/с, - все, о чем сообщили в ведомстве.

А синоптики и вовсе развеяли все тревоги.

- У нас начинается повышение температуры, - рассказал замначальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь. - До конца недели практически на всей территории Кубани будет стоять теплая погода до +24 градусов.

Более того, метеоролог подтверждает — купальный сезон вполне можно продолжить. Вода в Черном море остыла всего на пару градусов +20+22. В Азовском море чуть холоднее.

- Но для кого-то - это некритичное охлаждение, - говорит Бондарь.

Снега, которым пугали жителей региона в выходные, и вовсе ждать преждевременно.

- Это ж только в горах, на равнинной части Краснодарского края не стоит ждать даже заморозков, - продолжает метеоролог. - В Мостовском районе, а это предгорья, среднесуточная температура опустилась ниже +15 градусов. Поэтому пока только они вошли в осеннюю пору.

Остальная Кубань продолжает находиться во власти климатического лета. И очень условным для наших широт — бабьим — здесь пока даже не пахнет.

- Вы узнаете о нем, когда паутина полетит, - смеется Бондарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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