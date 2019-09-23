На Кубани многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Еще летом 2019 года был подписан закон, дающий многодетным семьям возможность получить от государства денежную помощь на погашение ипотеки. А сейчас стали известны правила получения данной выплаты.

- На госпомощь могут рассчитывать семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок, - говорится в материалах Минфина.

Важный момент - у вашего чада должно быть российское гражданство. Сами заемщики на момент подачи заявления не должны быть лишены родительских прав. Кстати, это же касается и усыновителей, а также мам и пап, которые воспитывают своих детей в одиночку.

Воспользоваться такой возможностью можно будет с 25 сентября.

- Вы собираете необходимый пакет документов и идете в банк, где у вас оформлен ипотечный кредит, - объясняют в акционерном обществе, курирующем программу.

Далее банк направит их для проверки в Единый институт развития в жилищной сфере. Если полученные документы признают достоверными, то кредитное учреждение получит деньги, которые зачтет в счет уплаты кредита многодетного ипотечника. Деньги перечислят в течение 10 дней с момента принятия решения.

Максимально возможная сумма - 450 тысяч рублей. Но она может быть и меньше. Все зависит от фактического остатка задолженности по ипотеке. Что важно, это не материнский капитал - его родители смогут оформить, как и прежде.

Предметом ипотеки может быть дом (включая земельный участок), квартира, в том числе по долевому строительству, либо комната. Действие субсидии распространяется на любые ипотечные договоры, заключенные до 1 июля 2023 года. Денежную помощь нельзя использовать в качестве первоначального взноса - ее направляют только на действующую ипотеку.

Как оформить субсидию:

Эта процедура максимальна проста. Достаточно лишь обратиться в банк, где у вас оформлена ипотека. Там необходимо написать заявление по установленному образцу, к которому нужно приложить следующие документы:

- Паспорт заемщика;

- Свидетельство о рождении (усыновлении) детей, где вы указаны в качестве родителя;

- Документы, подтверждающие получение ипотечного кредита;

- Документы, подтверждающие приобретение квартиры или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Отказать в удовлетворении вашего заявления могут, но только если вы предоставили неверные сведения. Это не лишит вас права на участие в программе, но ждать выплат придется дольше. Так что тщательно проверьте все документы.

ВАЖНО!

Поучаствовать в программе можно лишь один раз. Если вы воспользовались субсидией после рождения третьего малыша, то при рождении четвертого - оформить ее уже не получится. Кроме того, если вы использовали только часть денег, например, 300 тысяч рублей из положенных 450 тысяч рублей, то оставшиеся 150 000 «сгорают».

НА ЗАМЕТКУ

Деньги не передаются лично «в руки» многодетной семьи и не переводятся на банковские счета. Средства уходят прямиком на ипотечный счет заемщика в банке-кредиторе.