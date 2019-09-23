2019-09-23T17:56:13+03:00
Спорт

Черноморец - Урал 25 сентября 2019: прогноз на матч 1/16 финала Кубка России

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России Черноморец - Урал. Игра пройдет 25 сентября на стадионе «Центральный»
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ФК "Черноморец"ФОТО: пресс-служба ФК "Черноморец"
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Прогноз на матч Черноморец - Урал 25 сентября 2019 года на стадионе «Центральный» — 2-1.

В рамках 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» местный «Черноморец» примет екатеринбругский «Урал». Оба соперника находятся в верхней части таблицы своих турниров. «Черноморец» занимает 4 строчку в ПФЛ, а «Урал» поднялся на 6 место, от лидирующей пятерки он отстает на 6 очков и возглавляет группу преследователей.

«Черноморец» вступил в борьбу за Кубок России на стадии 1/128 финала. Сначала «моряки» в гостях победили «Дружбу» из Майкопа со счетом 0:1. В 1/64 финала дома уничтожили «Биолог» из Новокубанска, в 1/32 финала – разгромили 3:0 «Армавир» из ФНЛ.

«Урал» только начинает выступления в Кубке России. За свою историю команда два раза доходила до финала, где встречалась с «Локомотивом». Оба раза уральцы проиграли трофей «железнодорожникам».

Команды встречались 5 раз в ФНЛ. Один раз победил «Черноморец», два раза клубы сыграли в ничью и столько же раз победил «Урал».

Игра обещает быть зрелищной. В 3 последних матчах в ФНЛ судья показывал минимум 1 красную карточку.

Объективно «Урал» гораздо сильнее «Черноморца», но «моряки» в матче со «Спартаком» показали, что легко на стадионе «Центральный» никому не будет. Тем более нападающий «Черноморца» Джамал Дибиргаджиев забил уже 5 мячей в Кубке России и возглавляет список лучших бомбардиров.

Букмекеры ставят на «Урал». На их победу средний коэффициент — 1,55. На ничью — 3,98. На «Черноморец» — 8,41.

В этой паре все не так очевидно. В прошлом году «Черноморец» доставил на этом же этапе большие проблемы «Спартаку», который благодаря голу Зе Луиша кое-как одолел «моряков» с минимальным счетом.

Рассудит «Черноморец» и «Урал» Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток он даст в среду в 19-00 по московскому времени (21-00 по екатеринбургскому). Трансляцию читайте на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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