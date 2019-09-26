2019-09-25T14:38:56+03:00
Общество

«Лоратадин-ЭКО» защитит от амброзии

Что делать, если аллергия мешает жить?
Екатерина Мишина
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поллиноз – это страшное для многих жителей и гостей Кубани слово способно в прямом смысле отравить жизнь.

Этим заболеванием – аллергией на цветочную пыльцу – страдает каждый третий житель края, многие из которых – дети и подростки.

Краснодарский край – благодатный теплый регион, в котором цветение растений проходит большую часть года. Но наиболее опасным временем для страдающих аллергией является период с августа по октябрь. Именно тогда зацветает невзрачный, но весьма опасный сорняк – амброзия. Ее пыльца выделяет мощный аллерген, способный серьезно навредить здоровью человека. Ситуация усугубляется, если аллергиком является ребенок, ведь у него происходит развитие внутренних органов и систем организма.

Зловредный сорняк становится причиной плохого самочувствия у взрослых и детей. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Зловредный сорняк становится причиной плохого самочувствия у взрослых и детей.Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Из-за цветущей напасти многие жители вынуждены уезжать на эти месяцы за пределы Краснодарского края. При этом возникают дополнительные жизненные трудности, решение которых, порой требует немалых усилий. Ведь нужно решить вопрос с работой, а детям необходимо посещать сад или школу. В результате возникают «сопутствующие» стрессы, которые усугубляют и без того непростое положение. Неужели выхода нет и предстоит окончательный переезд в другой регион? Но ведь и там будет период цветения местных трав, у которых тоже есть пыльца и совершенно неизвестно, как отреагирует на нее измученный аллергией организм.

К счастью, медицина не стоит на месте и выход из сложившейся ситуации есть. Производитель лекарственных препаратов «ЭКОлаб» представляет эффективное средство от аллергии сироп «Лоратадин -ЭКО». Приобрести его можно в аптеках города. Препарат выпускается в виде сиропа, применять который можно детям с 2-летнего возраста. Кроме того, такая форма выпуска подойдет людям с непереносимостью таблеток. Стоит отметить, что сироп «Лоратадин-ЭКО» не содержит сахара, а значит, его можно применять пациентам с сахарным диабетом и всем, кто по каким-либо причинам не употребляет сахар.

Сироп "Лоратадин - ЭКО" быстро справится с симптомами аллергии. Фото:компания «ЭКОлаб»

Сироп "Лоратадин - ЭКО" быстро справится с симптомами аллергии. Фото:компания «ЭКОлаб»

Препарат «Лоратадин-ЭКО» обладает быстрым и длительным противоаллергическим действием. Жидкость усваивается организмом быстрее таблеток, поэтому положительный результат от приема наступает быстрее. Уже через 30 минут после применения пациент испытывает облегчение. Антигистаминный эффект достигает максимума через 8-12 часов после приема и длится целые сутки. Стоит отметить, что принимать препарат можно даже водителям и всем, кому необходимо сохранить внимание и быстроту реакции, ведь «Лоратадин-ЭКО» не проникает через гематоэнцефалический барьер и не оказывает воздействия на центральную нервную систему. Кроме того, сироп не вызывает сонливости и не влияет на скорость психомоторных реакций при применении в рекомендованных дозах.

Заказать сироп «Лоратадин-ЭКО» можно на сайте, а также в аптеках вашего города.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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