2019-09-25T11:26:56+03:00
Спорт

Черноморец - Урал 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России

Футбол. Черноморец - Урал. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России со стадиона Центральный. Составы команд, статистика игроков
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ФК "Черноморец"ФОТО: пресс-служба ФК "Черноморец"
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Матч Черноморец - Урал 25 сентября 2019 года пройдёт на стадионе «Центральный» Новороссйская команда сыграет со уральскими гостями в 1/16 финала Кубка России. Игра Кубка России начнётся в 19:00, (мск). Это 21:00 по екатеринбургскому времени.

25.09.2019 1/16 финала Олимп Кубка России "Черноморец" (Новороссийск) - "Урал" (Екатеринбург).Источник: официальный канал ФК Черноморец Новороссийск в YouTube

В рамках 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» местный «Черноморец» примет екатеринбругский «Урал». Оба соперника находятся в верхней части таблицы своих турниров. «Черноморец» занимает 4 строчку в ПФЛ, а «Урал» поднялся на 6 место, от лидирующей пятерки он отстает на 6 очков и возглавляет группу преследователей.

«Черноморец» вступил в борьбу за Кубок России на стадии 1/128 финала. Сначала «моряки» в гостях победили «Дружбу» из Майкопа со счетом 0:1. В 1/64 финала дома уничтожили «Биолог» из Новокубанска, в 1/32 финала – разгромили 3:0 «Армавир» из ФНЛ.

«Урал» только начинает выступления в Кубке России. За свою историю команда два раза доходила до финала, где встречалась с «Локомотивом». Оба раза уральцы проиграли трофей «железнодорожникам».

Прогноз от букмекеров на игру Черноморец - Урал 25 сентября 2019 года

Букмекеры ставят на «Урал». На их победу средний коэффициент — 1,55. На ничью — 3,98. На «Черноморец» — 8,41.

В этой паре все не так очевидно. В прошлом году «Черноморец» доставил на этом же этапе большие проблемы «Спартаку», который благодаря голу Зе Луиша кое-как одолел «моряков» с минимальным счетом.

Статистика личных встреч Черноморец - Урал 25 сентября 2019 года

Команды встречались 5 раз в ФНЛ. Один раз победил «Черноморец», два раза клубы сыграли в ничью и столько же победил «Урал».

Рассудит «Черноморец» и «Урал» Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток он даст в среду в 19-00 по московскому времени (21-00 по екатеринбургскому). Трансляцию читайте на kp.ru.

Черноморец - Урал 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 16 финала Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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