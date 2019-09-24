Известный бизнес-тренер приезжает в Краснодар

Максим Комбат Батырев - самый востребованный в России и СНГ бизнес-спикер по управлению персоналом, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор супер-бестселлеров «45 татуировок».

21-22 ноября в Краснодаре пройдут два его мастер-класса:

«Менеджер в эпоху перемен» — мастер-класс о том, как проходить внешние и внутренние кризисы. Как выжить в условиях динамично меняющейся среды, экономики, компании.

Мир меняется с огромной скоростью. В таких условиях руководитель вынужден либо реагировать на изменения внешней среды, либо самостоятельно инициировать реформы внутри компании, чтобы сохранить и приумножить свои результаты. Сотрудники неизбежно будут сопротивляться, «капризничать», бунтовать и саботировать изменения, так как «всех пугают перемены». Максим Батырев даст ответы на вопросы «Как смягчить сопротивление сотрудников?», «Как ускорить внедрение решений?» и «Что делать руководителю в кризисное время и во время внедрения реформ по своей инициативе?»

«Управление продажами» — этот мастер-класс возник по прямым запросам Клиентов, которые обращались с целью усилить результаты в продажах, найти скрытые ресурсы в коммерческой службе и выстроить правильную «культуру результата» в подразделениях продаж. Это 100% авторский курс без всяких книжных теорий и рассуждений. Только конкретные логики, технологии и инструменты работы от обладателя премии «Лучший коммерческий директор года России». Только то, что имело прямое применение на практике. Мастер-класс будет полезен и интересен управленцам любой компании.

Мастер-классы организует компания «Тренинг меню».

Команда, организовывает бизнес-мероприятия в Краснодаре с 2015 года. Темы тренингов и мастер-классов охватывают ключевые сферы бизнеса: управление, маркетинг, переговоры, продажи. Мероприятия компании посетили более 7800 руководителеи и собственников.

Даты мастер-классов: 21-22 ноября 2019 года

Место проведения: Территория спортивной арены «Баскет-холл». Конференц-зал «Чемпион» ул. Пригородная, 24

Стать участником мастер-классов: https://batyrev.tmenu.ru/manager-peremen-2019/?utm_source=tmenu