2019-09-23T18:05:55+03:00
Общество

В Новороссийске 27-летняя мать бросила двоих детей и исчезла

7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку определили в реабилитационный центр
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Семья переехала около 10 лет назад из Иркутска в Новороссийск. Здесь родили сына и дочку. Своего жилья у них не было – снимали квартиру. Но затем брак распался. Муж ушел и не помогал бывшей жене и детям. А девушка, которой на тот момент было 25 лет, впала в депрессию и начала пить.

- На запои стали жаловаться соседи, и семью поставили на учет в соцзащите с 2018 года. Девушку не раз штрафовали за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, - рассказывает Евгений Титков, начальник управления по делам несовершеннолетних Новороссийска, помощник уполномоченного по правам ребенка Кубани. – Сначала супруги снимали квартиру, а после ухода мужа девушка купила комнату 16 квадратных метров со всеми удобствами. Ей помогли финансово родственники, мама часто меняла работу и не могла заработать на жилье. Старшего ребенка мы помогли собрать в школу – купили канцтовары и форму, в этом году мальчик прошел в первый класс.

Семью регулярно навещали соцработники и следили, чтобы она перестала пить. В небольшой комнате были удобства, у детей одежда по сезоны, еда и отдельные кровати. И вроде бы все хорошо – мама стала на путь истинный, но на прошлой неделе 7-летний ребенок два дня подряд не ходил в школу, а мать не отвечала на звонки преподавателей.

- Учителя пришли домой к школьнику, - продолжает Евгений Титков. – Педагоги постучались, через дверь ответил мальчик. Он рассказал, что уже два дня дома один, мама куда-то отошла по делам и не вернулась. Учителя тут же вызвали полицию, комиссию по делам несовершеннолетних и МЧС. Дверь оказалась запертой снаружи, ее взломали и вошли в комнату. Мальчик не выглядел изнуренным, дома была еда. Потом выяснилось, что 3-летняя девочка все это время была у родственницы – тети, которую девушка попросила посидеть с ребенком, пока та решает дела. Детей поместили в новороссийский социально-реабилитационный центр. Их маму не можем найти до сих пор.

Сейчас полиция продолжает поиски матери. Если ее не найдут в течение 30 дней, то органы опеки лишат ее родительских прав и будут устраивать детей ближайшим родственникам или искать им приемную семью.

- С детьми работают психологи, - продолжает Евгений Титков. – Мальчик учится в ближайшей к реабилитационному центру школе. Если вы находитесь в подобной ситуации, обращайтесь по телефону доверия 8-800-2000-122. Он создан для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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