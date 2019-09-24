2019-09-24T15:21:16+03:00
Общество

70 ценных подарков, виртуальный зоопарк и выступление певицы Нюши

Как прошел праздник «Халваполис» в ТЦ «Красная площадь»
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Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

В минувшие выходные тысячи краснодарцев побывали на празднике «Халваполис», который проходил в ТЦ «Красная площадь». Для посетителей торгового центра организовали насыщенную развлекательную программу с подарками и выступлением певицы Нюши.

В эти дни главным развлечением в торговом центре был нестандартный шопинг: каждый покупатель, который рассчитался в магазине картой «Халва» мог получить ценный подарок.

Фото: пресс-служба ПАО &quot;Совкомбанк&quot;

Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

На протяжении всего дня, каждый час кто-то из посетителей выигрывал 3000 рублей и или ценный приз, среди которых была бытовая техника, подарочные сертификаты, наборы косметики и многое другое. А в воскресенье розыгрыш принес одному из гостей праздника целых сто тысяч рублей! Для того, чтобы испытать себя на удачу, достаточно было совершить покупку по карте «ХАЛВА» от СОВКОМБАНК на сумму от 1 500 рублей и показать чек на промо-стойке.

Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

Кроме участия в розыгрыше, обладательницы карты «ХАЛВА» могли сделать бесплатный макияж от топовых стилистов компании SEPHORA. На протяжении двух дней в торговом центре работала зона красоты. Несмотря на популярность услуги бесплатного макияжа, людям не приходилось стоять в очереди — после покупки в магазинах-партнерах «ХАЛВА» гости получали сообщение с ссылкой на запись к мастерам, по которой могли выбрать удобные им дату и время.

Особой популярностью у посетителей пользовался виртуальный зоопарк, где дети могли поиграть даже с виртуальным динозавром. В перерывах между покупками и розыгрышами, посетителей центра развлекали выступления детских и взрослых кавер-групп и селфи-зеркало, которое сделало тысячи кадров за два дня мероприятия.

Фото: пресс-служба ПАО &quot;Совкомбанк&quot;

Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

Для тех, кто еще не успел обзавестись картой «ХАЛВА» работали специальные стойки, где карту можно было оформить в считанные минуты, а заодно получить до 12 месяцев рассрочки в магазинах-партнерах.

Закончился праздник выступлением одной из самых ярких звезд российской эстрады — певицы Нюши. Поклонники танцевали и с радостью подпевали хитам своей любимицы.

Фото: пресс-служба ПАО &quot;Совкомбанк&quot;

Фото: пресс-служба ПАО "Совкомбанк"

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