2019-09-24T10:01:13+03:00
Добрые дела

В Туапсе полицейские спас женщину во время приступа эпилепсии

Ей стало плохо прямо на улице
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Алексей Кузьмин проходил мимо в тот момент, когда женщина упала.Алексей Кузьмин проходил мимо в тот момент, когда женщина упала.
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В Туапсе полицейский Алексей Кузьмин оказался первым, кто помог женщине, потерявшей сознание из-за тяжелейшего приступа эпилепсии.

- Я в тот день работал. Выехал, чтобы уточнить у коллег детали одного из уголовных дел, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» старший лейтенант Алексей Кузьмин. - И в тот момент, когда шел по улице, заметил лежащую на тротуаре женщину. Она потеряла сознание и начала биться в судорогах

Вокруг нее стояли несколько пожилых женщин и молодая мама с ребенком. Но никто не понимал, как помочь.

- Пройти мимо я просто не мог. Тем более, что знаю, как в таких случаях помогать, - продолжает Алексей. - Сначала перевернул женщину на бок, разжал челюсть, а затем подручными средствами сделал так, чтобы она случайно не прикусила язык. Я просто обернул карандаш в носовой платок, с собой у меня больше ничего не было.

По словам Алексея, специального медицинского образования у него нет. Доврачебную помощь научился оказывать, когда проходил курсы еще в начале своей службы. И вот знания пригодились.

Как только у женщины прекратились судороги и восстановилось дыхание Алексей Кузьмин вызвал врачей. Но от помощи медиков она отказалась.

- Женщину звали Лариса, ей 40 лет. Как она сказала - такие приступы бывают часто, но самое ужасное - предугадать их нельзя, - добавляет правоохранитель. Я проводил ее до дома, где у Ларисы были все необходимые лекарства. Убедившись, что с ней все в порядке, я продолжил службу - работу все-таки никто не отменял.

Семья женщины выражает огромную благодарность полицейскому за спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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