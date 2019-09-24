Как пенсионеру увеличить свой доход?

В нынешние времена будет очень мудро заботиться о своей пенсии заранее и копить себе на старость еще с молодых лет. А если вы уже пенсионер, а денег не сказать, что хватает?

Давайте разбираться.

1. Заработать на хобби

Каждый человек чем-то занимается помимо работы. Кто-то умеет вышивать, кто-то вязать, кто-то пишет картины, кто-то вкусно готовит и может испечь торт. Некоторые хорошо разбираются в электрике, сантехнике… Думаем, мысль ясна. Она заключается в монетизации своего хобби. Как это сделать? Самый верный способ работать в интернете. Сейчас очень много площадок с бесплатными объявлениями. С них-то и можно начать. Это могут быть товары, например, шапки, либо услуги: уроки фортепиано.

2. Сдавать в аренду недвижимость

Это очень популярно в городах, где много университетов. В Краснодаре довольно много пенсионеров сдают комнату студентам. Эта ситуация выгодна всем: молодежи дешево, а пожилым дополнительный доход.

Кстати, помимо комнаты можно сдавать гараж. За ним также выстроится очередь. Ведь хранение машины – это острый вопрос для многих горожан.

3. Устроиться на подработку

Когда человек уходит с работы на пенсию, у него, как правило, теряется энергичность и ускоряется старение. Ученые это объясняют тем, что отсутствие ежедневных задач расслабляет человека. Поэтому, чтобы держать себя в тонусе и активности, можно найти подработку. Не на полный день, разумеется. Можно быть охранником, няней, можно убирать дома или офисы. Работы на несколько часов, усилий немного и деньги дополнительные.

4. Вложить деньги

Этот способ отлично подойдет тем, у кого есть накопления. Счет можно открыть в банке, но проценты там будут на уровне 6-7%. Довольно неплохо, если учесть, что для заработка вообще ничего не нужно делать.

А, можно и обратиться в финансовый супермаркет ООО «Ваш финансовый помощник», который предлагает альтернативный вариант для денежных инвестиций - новую программу сбережений от ПО «Потребительское Общество Национального Развития». Программа «Достойная пенсия» - это процентные ставки - 15% и 16%, при этом размер ставки зависит от срока размещения денежных средств. К примеру, вы можете разместить денежные средства на год под 15%, на два года - под 16% годовых.

А, все потому, что общество инвестирует в заведомо прибыльные программы. Заключены договоры с крупными поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской области, проведена полная реконструкция базы отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, которой могут пользоваться вкладчики.

В заключении отметим, что можно совмещать виды доходов (активный и пассивный) и практически не зависеть от государственной пенсии.