2019-09-24T15:19:05+03:00
Общество

Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции

Луна Феннер вместе с мамой прилетает в Краснодар 25 сентября
Евгения ОСТРАЯ
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Павел Попов сейчас в зарубежной командировке, а Луна уже скоро прилетит в КраснодарПавел Попов сейчас в зарубежной командировке, а Луна уже скоро прилетит в Краснодар
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Полугодовалая американка Луна Феннер вместе со своей мамой Кэрол готовится с сложному для себя перелету с американского континента. 25 сентября девочке предстоит, возможно, судьбоносная для нее встреча с краснодарским онкологом Павлом Поповым. Луна родилась с огромным «родимым пятном» на лице, которое больше напоминает маску супер-героя. И правда, жизнь девчушки можно назвать героической. Пока Луна не понимает, из-за чего на нее показывают пальцем на улице. Но мама даже боится думать, что будет, когда девочка начнет сравнивать себя со сверстницами и смотреться в зеркало.

- Самая ужасная ситуация случилась в церкви, - рассказывала журналистам Dailymail Кэрол в отчаянии. - Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила «О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!».

История Луны настолько тронула краснодарского специалиста, что он решил использовать все свои знания, чтобы избавить ребенка от уродливого пятна.

- Для нас случай с девочкой — это вполне понятная картина. Поэтому мы связались с матерью Луны через соцсети и пригласили к нам, - говорят в клинике, где работает Павел Попов. - Путем долгих переговоров, предоставления информации, ответов на вопросы, ею было принято решение ехать в нашу страну.

Сама Кэрол сказала российским медикам, что это, возможно, единственный шанс для ее девочки, потому что врачи в Бостоне и Нью-Йорке согласились сделать операцию (и не одну!) за огромные деньги и более травматично.

Павел Попов - кандидат медицинских наук, лазерный хирург

Павел Попов - кандидат медицинских наук, лазерный хирург

1 октября краснодарские медики подвергнут Луну полному обследованию и решат, когда стоит начинать сложнейшую лазерную операцию.

- Павел Борисович сам позже расскажет о методах и способах избавления от врожденного меланоцитарного невуса, - продолжает помощник доктора.

Онколог, кандидат медицинских наук Павел Попов сейчас находится в зарубежной командировке и воздерживается от прогнозов в отношении Луны.

carol35miamicarol35miami
Acho que nem posso te chamar muito de namorado, pois quando voc me pediu em namoro eu j estava gr vida e j viramos casados em seguida! Somos mesmo apressadinhos N o sei se fizemos tudo certo, mas hoje temos o maior presente em nossos bra os Obrigada por insistir nesse amor louco e r pido e por me dar a nossa Luna exatamente do jeitinho que ela Te amo
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- Полная картина доктору будет ясна только после обследования девочки, - пояснили в клинике. - Самое печальное, что дети с гигантским врожденным меланоцитарным невусом имеют повышенный риск развития агрессивной формы рака кожи, называемой меланомой. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира. Это главное, почему Луну необходимо оперировать.

Однако опыт подобных операций у Попова большой и подтверждение этому уже представили родным иностранной пациентки.

Девочка-бабочка.Малышка Луна родилась с гигантским родимым пятном. Нашлись те, кто называет девочку монстром...

ИСТОЧНИК KP.RU

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