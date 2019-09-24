Шинник – Сочи 25 сентября 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

В борьбу за Кубок России вступают команды премьер-лиги, которые отправятся на выезды к соперникам из низших лиг. Молодой команде «Сочи», котора достался опытный ярославский «Шинник». Матч 1/16 финала Кубка России «Шинник» - «Сочи» состоится в Ярославле 25 сентября и начнется в 18:30.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России Шинник - Сочи

Букмекеры не видят очевидного фаворита в этом противостоянии, отдавая небольшое преимущество сочинцам. Коэффициент на победу «барсов» - 2.45, на ничью – 3.2, а в случае победы «Шинника» ставку можно увеличить в 3 раза.

В случае ничьей будет назначено дополнительное время, если и после него победитель не будет выявлен, тогда все решится в серии пенальти. Коэффициент на выход «Сочи» в следующую стадию 1.72, «Шинника» - 2.12.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России Шинник - Сочи – 1:2. Минимальная победа гостей.

История встреч Шинник - Сочи

В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках ФНЛ. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 1:1, а в Сочи соперники голов друг другу не забили.

Форма команд

«Сочи» в последнем матче на последних минутах вырвал выездную победу у «Динамо», которая стала второй для южан в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Команда Александра Точилина неплохо прибавляет и с девятью очками после 10 туров занимает 12-ю строчку в РПЛ.

«Шинник» претендует на выход в премьер-лигу по итогам сезона. Сейчас у команды Александра Побегалова 23 очка после 14 игр и пятая строчка в первенстве ФНЛ. В последней игре ярославцы одолели «Чертаново» со счетом 1:0.