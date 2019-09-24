2019-09-24T15:18:55+03:00
Звезды

«Красавица, поцелуй меня, не пожалеешь»: Рыжий из «Иванушек» спровоцировал слухи о новом романе

Андрей Григорьев-Апполонов рыбачил с таинственной незнакомкой [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Буквально в выходные группа «Иванушки International» поздравляли краснодарцев с Днем города. Они выступили на сцене Главной городской площади со своими хитами. А после отгремевшей программы солисты бойз-бэнда решили задержаться в Краснодарском крае.

«Иванушки International» поздравили Краснодар с 226-летием.

«Иванушки International» поздравили Краснодар с 226-летием.

Андрей Григорьев-Апполонов, который все детство прожил в Сочи, отправился на рыбалку в станице Привольной Каневского района. Во время отдыха Рыжий из «Иванушек» поделился с поклонниками интригующим видеороликом, на котором засветилась таинственная незнакомка.

Вместе с девушкой Андрей решил разыграть забавную сцену.

Где-то под Краснодаром... Сказка про девчонку и лягушонка! Видео: instagram.com/apollonov_ag.

- Красавица, поцелуй меня, не пожалеешь, - слышно за кадром голос певца в тот момент, когда его спутница вытащила лягушку.

- Ты прикалываешься? - удивленно ответила ему девушка.

- Не пожалеешь. Один раз, - настоял Андрей.

Спутница Рыжего из «Иванушек» поднесла к губам лягушку, но в этот момент камеру отвели немного в сторону. А уже через секунду Григорьев-Апполонов оказался рядом с ней.

- Иванушка. Ты? - спросила девушка.

- Ква! - произнес певец, после чего парочка начала смеяться, тем самым спровоцировав слухи о своем романе.

Пока одни поклонники известного исполнителя завидовали, мечтая оказаться на месте незнакомки, другие стали интересоваться, кто же эта девушка и действительно ли она новая дама сердца Рыжего из «Иванушек».

Стоит сказать, что в начале сентября Андрей Григорьев-Апполонов подтвердил расставание с женой, с которой прожил больше 10 лет. У Марины Банковой сейчас роман с баскетболистом из команды «Химки» Андреем Зубковым. Ради детей бывшие супруги решили сохранить дружеские отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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