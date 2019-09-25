2019-09-25T10:13:38+03:00
Здоровье

Детские заболевания, которые ошибочно считаются «сами пройдут»

В эфире радио «Комсомольская правда» врачи клиники «Солнечная» рассказали, как нужно лечить аденоиды и фимозы
Сергей ПЕТРОВ
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Юрий Гордеев и Татьяна МальцеваЮрий Гордеев и Татьяна Мальцева
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Что такое фимозы у мальчиков и когда стоит бить тревогу? Всегда ли нужно оперировать аденоиды и гланды? Эти детские болезни, которые ошибочно не принято лечить, стали темой очередного «Здорового разговора» на радио «Комсомольская правда». Свои консультации в прямом эфире дали ведущие специалисты клиники «Солнечная» в Краснодаре врачи высшей категории отоларинголог Татьяна Мальцева и детский хирург Юрий Гордеев.

Надо сказать, что хирургический детский стационар в клинике работает уже более трех лет. В его составе 2 операционных блока, палата интенсивной терапии рассчитанная на 6 коек, 15 палат. В штате - 6 детских хирургов, 2 детских анестезиолога. За время работы выполнено более 3500 операций различной степени сложности. При выполнении хирургических вмешательств используются современные малоинвазивные, а также лазерные технологии.

Что же такое аденоиды?

- Аденоиды представляют собой патологически увеличенную носоглоточную миндалину. Название нам говорит о том, что она находится в носоглотке. Аденоиды состоят из лимфоидной ткани, которая защищает от попадания инфекции из носовой полости в глотку и гортань. Наиболее часто это заболевание развивается у детей в возрасте от 3 до 7 лет, - рассказала лор-врач Татьяна Мальцева. - Аденоиды невозможно рассмотреть невооруженным глазом, и для того, чтобы их увидеть, лор-врач использует специальное зеркальце. Многие путают аденоиды и аденоидит. Аденоидит – это воспаление , которое возникает на фоне разрастания аденоидов. Причиной являются инфекционные заболевания слизистой носа, респираторные инфекции, аллергические реакции.

По словам специалиста, различают несколько степеней заболевания, а определяют его развитие только малоинвазивным путем или на рентгеновском снимке.

Клиника "Солнечная"

Клиника "Солнечная"

Наиболее характерные симптомы аденоидов:

- Дыхание ртом, открытый нос, особенно во время сна;

- Слабое дыхание носом при отсутствии насморка;

- Частый затяжной насморк, который трудно вылечить.

Аденоиды могут приводить к различным осложнениям, таким как:

- Снижение слуха – увеличенные аденоиды заслоняют устье евстахиевой трубы, вследствие чего прохождение воздуха затрудняется. Барабанная перепонка становится менее подвижной, что отражается на остроте слуха;

- Частые простудные заболевания – разросшиеся аденоиды препятствуют оттоку слизи из носовой полости. А застой слизи – это хорошая среда для размножения бактерий и вирусов и развития воспалительных реакций;

- Аденоидит – воспаление аденоидов. В разросшихся аденоидах как правило обитает большое количество бактерий и вирусов, которые вызывают хроническое воспаление ткани носоглоточной миндалины. В этом случае аденоиды представляют собой хронический источник инфекции, из которого микробы распространяются по всему организму.

- Нарушение речи – при аденоидах нарушается рост лицевых костей черепа. Ребенок начинает гнусавить, неправильно выговаривать некоторые буквы. Важно вовремя заметить такие изменения и сразу же обратиться к врачу.

- Снижение успеваемости в школе – при нарушении носового дыхания доставка кислорода в головной мозг снижается примерно на 18%. Нехватка кислорода оказывает негативное влияние на мыслительные процессы, интеллектуальное развитие ребенка;

- Частые отиты – разросшиеся аденоиды перекрывают устья евстахиевых труб, а это создает хорошие условия для обитания бактерий и вирусов, и развития отитов;

- Респираторные заболевания – хронический очаг инфекции в носоглотке способствует распространению инфекции на нижележащие дыхательные пути. В результате этого развиваются фарингиты, ларингиты, трахеиты и бронхиты.

По словам специалиста клиники «Солнечной» Татьяны Мальцевой пускать заболевание на самотек нельзя.

Требуется ли операция? Хирургическое удаление аденоидов показано далеко не всем детям. Решение о ее необходимости принимается при аденоидах II и III степени, то есть при значительном разрастании ткани миндалины, а также при развитии осложнений – отитов, снижении слуха, частых простудах, расстройствах речи и нарушении носового дыхания. Но только врач может определить течение заболевания и его обязательное лечение.

Клиника "Солнечная"

Клиника "Солнечная"

Что такое фимоз?

Во второй части программы «Здоровый разговор», где обсуждались частые детские заболевания, хирург клиники Юрий Гордеев рассказал, когда физиологическое взросление мальчика может вызывать беспокойство.

- Проблема фимоза характерна только для мужской половины населения независимо от возраста. Фимоз - это такое состояние, при котором невозможно полное обнажение головки полового члена из-за суженной крайней плоти – кожной складки, покрывающей головку полового члена, - говорит доктор Гордеев. - Фимоз бывает разный – гипертрофический и атрофический – значительное удлинение или значительное уменьшение крайней плоти соответственно. Фимоз может быть врожденным и приобретенным. Сразу отмечу, что врожденный фимоз - это нормальное физиологическое проявление и не является поводом для паники, если не сопровождается воспалением или болевыми ощущениями при акте мочеиспускания. Фимоз встречается у более 90% новорожденных мальчиков и обычно проходит к трем-шести годам. Все, что требуется в данном случае, - это соблюдать правила гигиены и периодически наблюдаться у детского врача-уролога. Все случаи обнаружения фимоза после семи лет относятся к патологической форме фимоза и требуют медицинской помощи.

К сожалению, фимоз - это достаточно распространенная проблема, но решается она достаточно быстро и без негативных последствий. Необходимо регулярно приводить мальчика на осмотр к хирургу или урологу.

- Потому что взрослея, мальчик уже перестает пускать маму в ванную. А значит, она не видит, что происходит с половым органом сына, - продолжает доктор Гордеев.

Убедиться в том, здоров ваш ребенок или нет, а также избавиться от проблем помогут в клинике «Солнечная» в Краснодаре.

Адреса: Краснодар, ул. Ставропольская, 210, литер Д; ул. Красных Партизан, 128.

Записаться можно по телефону: 8 (861) 212-7-212.

Более подробная информация на сайте клиники.

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