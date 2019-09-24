2019-09-24T16:09:18+03:00
Общество

Почти что 100 миллионов: однушка в Сочи вошла в ТОП-3 самых дорогих квартир в России

Дороже только квартира в Москве
Варвара ДЫМ
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Эта квартира стоит почти что 100 млн рублей. Фото: sochi.cian.ruЭта квартира стоит почти что 100 млн рублей. Фото: sochi.cian.ru

Однокомнатная квартира в Сочи попала в Топ-3 самых дорогих в России. Эксперты одного сайта недвижимости провели исследование вторичного рынка жилья и выяснили, где в стране продаются самые дорогущие квадратные метры. А именно – однушки! На 1 месте оказалась квартира в Москве. Тут самую дорогую однушку нашли на за 115 млн рублей. Зато площадь ее как у трешки - 95,5 кв.м.

Фото: sochi.cian.ru

Фото: sochi.cian.ru

На втором месте оказалась однушка такой же квадратуры из Сочи.

Фото: sochi.cian.ru

Фото: sochi.cian.ru

На курорте апартаменты продают за 77,37 млн рублей.

Фото: sochi.cian.ru

Фото: sochi.cian.ru

Квартира-студия находится в одном из элитных районов курорта с видом на море. Говорят, что квартира – с дизайнерским ремонтом и мебелью.

Фото: sochi.cian.ru

Фото: sochi.cian.ru

Только вот продать самую дорогую однушку Краснодарского края не могут с апреля. И совсем неудивительно - цену за нее хотят заоблачную.

Фото: sochi.cian.ru

Фото: sochi.cian.ru

А вот на третьем месте рейтинга однушка из Санкт-Петербурга, которая стоит 42,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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