С праздником, красавица-Анапа!

Праздничные и памятные мероприятия сменяли друг друга, не давая зрителям скучать ни минуты. Даже погода радовалась вместе с анапчанами: обещанный прогнозом дождь ограничился редкими каплями и прошел мимо.

С великолепным светлым настроением в минувшие выходные Анапа отметила сразу две знаменательные даты: 76-ю годовщину освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков и День города.

Субботнее утро открыл митинг памяти в Сквере боевой славы, посвященный воинам-освободителям и всем героям Великой Отечественной войны. Особые слова благодарности за мирное небо над Анапой прозвучали в адрес присутствовавших ветеранов.

В сквере Гудовича на выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров» около 100 умельцев со всей Кубани удивляли публику изделиями из дерева, ткани, глины, стекла и других материалов. Неподалеку работал «Молодежный квартал» с многочисленными интерактивными площадками. В мастер-классах, программах аниматоров, азартных соревнованиях и веселых конкурсах с удовольствием участвовали все желающие.

На Театральной площади гостей и жителей Анапы встречал V Всероссийский фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовест у моря». Свои таланты демонстрировали мастера звонарного искусства, лауреаты всероссийских и международных конкурсов из Москвы, Брянской области, Волгограда, Крыма, других городов и регионов.

А на улице Горького участников праздника ждал фестиваль «Город изобилия». Лучшие местные сельхозпроизводители, виноделы, представители аграрного туризма и предприятий торговли предлагали попробовать блюда из мяса, морепродуктов, теста, продегустировать качественные и натуральные местные вина.

Фото: администрация Анапы

В концертной «ракушке» в течение дня звучали колоритные национальные песни. В фестивале «Зажигай сердца!» участвовали коллективы «Ахпюр», «Горгиппия», «Иверия», многие другие исполнители и музыканты.

Вечером на мероприятии «Неповторимый город мой» в Городском театре чествовали тех, кто внес большой личный вклад в развитие Анапы и Кубани. От имени губернатора Вениамина Кондратьева анапчан поздравила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Лучшим из лучших - активистам-общественникам, работникам медицины, образования, культуры, спорта и других сфер - глава города Юрий Поляков и председатель Совета Леонид Кочетов вручили медали «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа», грамоты и благодарности. По традиции были названы имена для занесения на Доску почета, прозвучали поздравления в адрес юбиляров семейной жизни и ветеранов, в числе которых был Варткес Саарян, недавно отметивший свое 100-летие.

Новый фонтан. Фото: администрация Анапы

Кульминацией праздника стал масштабный концерт «Сияй в веках, моя Анапа!», объединивший лучшие творческие коллективы Кубани и курорта. На Театральной площади собрались тысячи зрителей, в этом году перед сценой не было ограждения - формат открытого для всех желающих праздника, предложенный главой города Юрием Поляковым, себя полностью оправдал. А салют, раскрасивший небо над Анапой, стал мощным финальным аккордом праздничного дня.

КСТАТИ

Открыты два детских сада

Светлое и уютное здание нового корпуса детсада № 31 «Зоренька» в селе Сукко включило две групповые ячейки со спортивным и музыкальным залами. Закуплено все необходимое оборудование, и малыши оценили свой второй «дом» на отлично. Благодаря объекту в селе увеличено количество рабочих мест, а главное - полностью решен вопрос с детской очередью.

Просторное здание нового детсада № 11 «Лазурный» на 160 мест в микрорайоне Алексеевском включает медицинский блок, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, прачечную. Установлено новейшее оборудование, закуплена отвечающая всем стандартам мебель - предусмотрено все, чтобы детям было тепло и уютно.

До конца года в Анапе должны быть сданы еще три садика: в городе на улице Крымской и на Анапском шоссе, а также в хуторе Воскресенском.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сквер Гудовича украсило «Сердце влюбленных»

В День города открыт новый светомузыкальный фонтан, который стал еще одной точкой притяжения для анапчан и гостей курорта. Возле него молодожены будут делать памятные фото для свадебных альбомов, сюда будут круглый год приходить влюбленные. Территория вокруг благоустроена, установлены оригинальные дизайнерские скамейки в форме сердец, а специалисты «Зеленстроя» посадили здесь 40 хвойных деревья и 270 лиственных кустарников.

Сквер Гудовича украсило «Сердце влюбленных». Фото: администрация Анапы

КОНКРЕТНО

Первый в Анапе фонтан на воде

Еще один новый фонтан появился на реке Анапке. Девять струй высотой до 20 метров бьют в самом центре русла. В темное время суток объект украшает динамическая подсветка. По предложению Юрия Полякова к следующему сезону здесь будет создан целый фонтанный комплекс: вокруг центрального фонтана планируется установить несколько малых, а в районе речного помоста появится так называемая водяная завеса. Также будет проведено дополнительное благоустройство прилегающей территории.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Помним. Ценим. Гордимся…

В 76-ю годовщину освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков на улице Протапова открыта Аллея памяти с портретами Героев Советского Союза, имена которых неразрывно связаны с Анапой. В вечернее время Аллея подсвечена, вдоль нее обустроена пешеходная дорожка, установлены лавочки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Прошедший год принес Анапе много достижений в разных направлениях: от строительства соцобъектов и открытия новых скверов до развития дорожного хозяйства. Но это лишь часть реализованных планов. Еще больше проектов предстоит воплотить в жизнь. От всей души благодарю всех анапчан за ежедневный добросовестный труд, активную позицию и искреннее стремление делать как можно больше добрых дел на благо нашего города-курорта, его жителей и гостей!»

(Юрий ПОЛЯКОВ, глава города-курорта Анапа.)