На Кубани больше всего аварий случается в крупных городах и на выездах из региона

К 2024 году на Кубани смертность в ДТП должна снизиться до 4 погибших на 100 тысяч населения, пока этот показатель держится в районе 10 жертв и постепенно снижается. Например, за 8 месяцев 2019 года в авариях погибли 578 человек, это на 8% меньше, чем за прошлый год. Несмотря на это цифра далека от цели. Одна из самых распространенных причин летальных исходов в ДТП – превышение скорости.

- За первые 7 месяцев 2019 года бригады скорой 8 тысяч раз выезжали на ДТП, - рассказывает Дмитрий Гурбич, ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава края. – Из них две тысячи пришлись на Краснодар, по тысяче на Сочи и Новороссийск, в районах, которые граничат с другими регионами – по 200 выездов. 6 810 человек госпитализировали, из них 738 детей. 3% пострадавших в ДТП погибают.

По словам медика, аварии чаще всего случаются в крупных городах и на местах въезда и выезда из края. По статистике 70% летальных случаев происходят на месте ДТП. Связано это со скоростью движения. Даже если оба водителя будут ехать по встречке со скоростью 60 километров в час и столкнутся лоб в лоб, это приведет к тяжелой аварии.

- В пик туристического сезона на Кубань приезжают в сутки 60 тысяч машин и грузовиков, - рассказывает Александр Капустин, начальник управления ГИБДД края. – От этого тоже увеличивается количество ДТП. Каждая третья авария случается с машинами из других регионов. Из причин не только превышение скорости, но и усталость. Водители не соблюдают правило, что при езде за рулем больше четырех часов, нужен отдых на 15 минут. За 8 месяцев 2019 года в крае произошло 4 591 ДТП, где погибли 578 человек. Этот показатель снизился на 8% по сравнению с прошлым годом, но количество раненых огромное – 6,8 тысяч человек.

ГИБДД постоянно проводят мероприятия в школах, детсадах и на дорогах, чтобы пропагандировать соблюдение ПДД, но этого не достаточно. По мнению экспертов, количество ДТП это проблема, которая зависит от экономики.

- У нас очень дорогие билеты на самолет или поезд, - рассказывает Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности». – Мы говорим о демографии, чтобы в каждой семье было трое детей. Я недавно смотрела билеты на самолет из Ростова-на-Дону в Краснодар – 35 тысяч рублей на пятерых в эконом-классе. Поэтому народ часто приезжает на море на своей машине. В дороге водитель утомляется, теряет концентрацию и вот ДТП. Вдобавок у населения нет денег на качественные авто, которые хоть как-то могли бы защитить пассажиров в аварии.

По мнению эксперта, в Европе есть госпрограммы по замене автопарка населения, чтобы они ездили не в кузове, который превратится в консервную банку. Инфраструктурных решений много: разделяют транспортные потоки, ставят камеры, искусственные неровности, ограждения и т.д. Но пока у нас в стране разрешено превышать на 19 километров скорость, должного эффекта не будет. Надо снижать допустимое превышение.