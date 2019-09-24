Стрельба в Ладожской: бывшему казачьему атаману дали 21 год колонии за тройное убийство

Краснодарский краевой суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия 31 декабря 2017 года в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

Напомним, ЧП случилось в кафе «Огонек», что находится на въезде в станицу. Здесь в ночь на 31-е двое мужчин открыли огонь по посетителям, застрелили мужчину у барной стойки, после чего направились во второй зал ресторана, где убили еще двух человек.

Фото: скриншот видеозаписи камер наблюдения

Рассмотреть, кто из них начал палить по людям, посетители не смогли – маски скрывали лица стрелков. Однако в ту же ночь их задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/634014" frameborder="0"></iframe> Нападение на кафе "Огонек" в Усть-Лабинском районе.

Позже стало известно, что один из подозреваемых в перестрелке - Александр Ситавичус, бывший атаман казачьего хутора Александровский. А помогал ему товарищ, приехавший из Керчи, Алексей Миронов.

Было возбуждено сразу два уголовных дела - об убийстве и незаконном обороте оружия.

- В суде установлено, что в ночь на 31 декабря мужчины находились в кафе станицы Ладожской, где между ними и компанией произошел конфликт, во время которого участники нанесли друг другу побои, рассказывают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - После чего мужчины ушли, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами.

Будучи пьяным Александр Ситавичус не разобрался, кто участвовал в потасовке. В итоге из автомата конструкции Калашникова он выстрелил в посетителя кафе и ди-джея заведения.

- В это время товарищ Ситавичуса с ножом в руках находился позади и обеспечивал его безопасность, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Александр Ситавичус подал в отставку за месяц до стрельбы.

После этого мужчина вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомца.

- Оружие и боеприпасы Ситавичу, как выяснилось, спрятал в лесополосе, - поясняют в Следкоме Кубани.

В суде обвиняемые рассчитывали на присяжных, но коллегия заседателей единогласно признала их виновными.

Бывшему казачьему атаману дали 21 год колонии за тройное убийство, а Алексею Миронову – 15 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев и 1 год соответственно.

Правда, приговор не вступил в законную силу.

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Сразу несколько групп и телеграм-каналов сообщили, что в заведение около двух часов ночи ворвались двое неизвестных, один из которых был вооружен. По неподтвержденной пока информации в результате нападения погибли три человека (читайте далее).

Стрельба в Ладожской: Подозреваемый - бывший казачий атаман

Один из подозреваемых перестрелке - Александр Ситавичус, был атаманом казачьего хутора Александровский. Того самого, где в сентябре прошлого года трое 14-летних школьников сняли групповую оргию с 11-летней девочкой (читайте далее).