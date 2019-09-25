2019-09-25T17:21:34+03:00
Общество

Ласковая и добрая: британскую кошку выбросили на улицу из-за слепоты

От животного отказались, когда у кошки начались проблемы с глазами
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Слепая Стеша хорошо ориентируется в пространстве и приучена к лотку. Фото: группа "Мягкие сердца"Слепая Стеша хорошо ориентируется в пространстве и приучена к лотку. Фото: группа "Мягкие сердца"
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Несмотря на то, что Стеше многое пришлось пережить, она продолжает доверять людям, а еще очень ласковая и нежная.

- Мы подобрали ее на улице, кошка была очень больна и нуждалась в срочном лечении, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в сочинской группе помощи животным-инвалидам «Мягкие сердца». – Мы назвали ее Стеша, сделали операцию, но вернуть зрение не получилось – слишком случай был запущенный.

Как рассказали очевидцы, кошку уже взрослую выбросили на улицу хозяева, когда у нее начались проблемы с глазами. Вместо того, чтобы вылечить животное, от него просто решили избавиться. Зооволонтеры нашли Стешу в Дагомысе в одном из дворов. От стресса она забилась под машину и ее кое-как удалось достать, чтобы отвезти в клинику.

Кошка очень ласковая и добрая. Фото: группа "Мягкие сердца"

Кошка очень ласковая и добрая. Фото: группа "Мягкие сердца"

- У нее была серьезная болезнь глаз, - говорят в группе помощи животным-инвалидам. – Если бы ее начали лечить сразу, спасти зрение Стеше можно было бы! Но ветеринарам ее не показали, а выбросили на улицу. И обычная глазная инфекция переросла в серьезное заболевание.

На вид Стеше три года. Несмотря на то, что она ничего не видит, коша хорошо ориентируется в помещение и сразу же пошла в лоток. Что говорит о том, что когда-то она была домашней.

Для Стеши ишут новый дом, где ее полюбят и примут такой, какая она есть. Фото: группа "Мягкие сердца"

Для Стеши ишут новый дом, где ее полюбят и примут такой, какая она есть. Фото: группа "Мягкие сердца"

- По ее поведению видно, что когда-то Стеша была домашней кошкой, она очень похожа на британку, - говорят зооволонтеры. – А еще она необыкновенная, ласковая, добрая и ненавязчивая. Стеша стерилизована, обработана от паразитов и ей сделана первая комплексная прививка, у нее есть и ветпаспорт! Вообще, слепыши прекрасно ориентируется в квартире, дружат с лотком и другими животными. И сейчас мы ищем для нашей умницы Стеши дом, в котором ее полюбят и примут такую, как она есть.

Стеша сейчас находится в приюте. Забрать ее можно, позвонив по номеру 8-918-303-11-83, Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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