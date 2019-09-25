Житель Коми с двумя детьми сбежал от жены, потому что "«Дом-2» на нее плохо влиял"

В некогда счастливой семье Прошиных из Сыктывкара разлад длится уже не первый год. А причиной тому, как говорит счастливый отец двух дочек Роман, стали «Дом-2» и криминальные сериалы, от которых без ума его супруга. Хотя судя по постоянным выяснениям отношений, уходов из семьи их будни давно стали похожи на реалити-шоу.

- Мы с женой прожили 15 лет. За эти годы она уходила от меня трижды. Первый раз это было еще до замужества. Но, позвонив через 1,5 месяца после расставания вернулась, она была беременна. В 2005-м на свет появилась наша дочка, назвали Ульяной, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» бывший 44-летний МЧСник Роман Прошин. - Прошло буквально 2 года, в эфир вышло телешоу «Дом-2». Жена начала его смотреть и спустя 4 месяца начала мне говорить, что я не мужчина, мало зарабатываю, не достоин ее и подала на развод.

В ноябре 2007-го Роман и Юлия официально стали жить раздельно. Отец платил алименты за дочь, приходил с ней играть. Между парой вновь вспыхли чувства и в июне 2012 года они снова поженились. А в конце месяца родилась их вторая дочь Оля.

- И вроде бы все наладилось, как вдруг на экран вышел криминальный сериал «След». И у жены поехала крыша, образно говоря. Она стала говорить, что я маньяк, домашний деспот, истязатель какой-то. Хотя я никогда и ни на кого не поднимал руку, - продолжает Роман. - В итоге, снова подала предложила разойтись и детей разделить. Старшую, говорит, забирай себе, а младшая будет жить со мной. Я, естественно, был против - нельзя сестер разделять.

Мужчина надеется, что жена вернется и они смогут жить как прежде.

Через пару дней супруга уехала жить к матери, забрав детские вещи, но, по словам Романа, дочери прекрасно понимали семейную обстановку, потому выбрали жизнь с отцом.

- Суд нас развел. Спрашивал у детей, с кем бы они хотели остаться. Но несмотря на то, что они отвечали «С папой!» - суд передал их матери. А далее меня выселили из квартиры, где мы жили. Дети заплакали, начали проситься ко мне. В итоге я перебрался вместе с ними к родителям, - говорит отец двух девочек. - Несколько раз супруга с приставами забирала дочерей, но они всегда возвращались ко мне. Тогда она сдала девочек в интернат, начав шантажировать, если они не переедут к ней, то будут в детском доме жить.

5 июля Романа лишили родительских прав на дочерей, а теперь, по его словам, хотят подвести еще и под уголовную статью.

Роман после задержания.

- Теща вместе с женой не раз провоцировали меня на конфликты. Помню был случай, когда супруга в очередной раз пришла забирать вещи. Нас не было дома. Когда же пришел, то оказалось, что она хочет забрать совместно нажитое. Я вытащил ключи из двери. Они пытались их вырвать, царапали меня, били, оскорбляли. Когда я не выдержал и отмахнулся, они упали. Свои полученные синяки они зафиксировали как побои. Мировой суд вынес решение против меня, я заплатил штраф по 5000 рублей. Но теща решила пойти дальше - произошедшее она подвела под уголовную статью 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - говорит «КП» - Кубань» мужчина.

Из интерната, как говорит Роман, дочек он все же забрал, взял кредит и отправился с ними на Азовское побережье. 25 августа они вернулись в Сыктывкар. А 29-го числа Романа забрали в участок.

- Меня закрыли в камере, сказали, что буду сидеть 2 месяца пока идет следствие по уголовному делу. Но меня в итоге через 6 часов отпустили, потому что ошибка была допущена в оформлении документов. Вернувшись домой, я объяснил все детям, сказал, что, скорее всего, их отправят в интернат или к маме. К ней они не хотели, так как жена унижает девочек, поднимает руку. В итоге мы приняли решение снова уехать, - говорит «КП» - Кубань» Роман Прошин. - Сейчас мы находимся в розыске. Живем в машине. Девочки не ходят в школу, я за это переживаю. Не знаем, чем все это закончится. Очень просим помочь, нужны юристы. Я не хочу, чтобы наши дети страдали, хочу, чтобы все наладилось. Маму мы ни в чем не ограничиваем. Надеюсь на поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="942" height="942" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734071" frameborder="0"></iframe> Роман Прошин записал видеообращение с просьбой о помощи.

Поговорить с «Комсомолкой» бывшая супруга Романа Юлия отказалась.

- Я не хочу обсуждать свою личную жизнь. У правоохранительных органов есть вся необходимая информация, чтобы найти дочерей, - сказала «КП» - Кубань» женщина.

Однако в суде она не раз высказывала свою позицию.

- Он систематически применяет ко мне физическую силу, слушает различную бредовую информацию в Интернете про неедение, различные махинационные схемы, антипризидентскую программу, а потом в наглой насильственной форме заставляет дочек это слушать и анализировать, водит младшую дочь на фильмы ужасов для взрослых, - говорила Юлия во время заседаний.

Кроме того, по словам женщины, в прошлом году, когда бывший муж забрал детей, в ее квартире был сменен дверной замок. На звонки супруг не отвечал, никому не открывал. Более того, без согласия собственников и БТИ поставил отдельную дверь в одну из комнат. Роман пояснил, что это необходимо для старшей дочери Ульяны, которая научилась наращивать ногти - вход для ее клиентов. При этом сами девочки сказали, что дверь папа установил, чтобы «прятаться от мамы».

- К тому же дочери стали говорить словами бывшего мужа «Мама успокоится и вернется в семью», «маму надо лечить, мама больна», «в маме живет зло, его надо изгонять», - повторяла женщина.

Независимые эксперты в один голос заявили - бракоразводный процесс отразился прежде всего на детях. У них снизилась успеваемость, нет интереса к занятиям из-за переживаний, которые возникли после разлада у родителей. При этом специалисты отметили, что отец плохо влияет на девочек, потому суд и встал на сторону матери, лишив Романа родительских прав.

Чем закончится эта история, покажет время.