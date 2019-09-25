2019-09-25T17:21:34+03:00
Общество

В Анапе до 15 октября с пляжей уберут раздевалки и лежаки

Но на частных территориях это начали делать уже сейчас [фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Туристов едва тоже не законсервировали на зиму. Фото: typoanapaТуристов едва тоже не законсервировали на зиму. Фото: typoanapa
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Готовятся в Анапе не только к началу курортного сезона, но и к его концу. До 15 октября здесь должны быть убраны лежаки с пляжей, зонты и прочие атрибуты отдыха.

- 24 сентября, в 14:00 отдыхали на центральном пляже и стали участниками не очень приятной картины. Рабочие, приехавшие на машине КамАз, разогнали людей с лежаков, мешавших им для совершения маневра. А затем начали грузить раздевалки, сначала одну потом другую, и несмотря на то, что туда стояли в очередь отдыхающие и внутри находились люди, - рассказала в соцсетях возмущенная туристка из Анапы.

Фото: typoanapa

Фото: typoanapa

В мэрии Анапы подтверждают, что официально купальный сезон закончился, но убрать инфраструктуру предписано до 15 октября.

- Купаться уже холодно, это ж очевидно по погоде. У нас всегда ко Дню города прекращается купальный сезон, - пояснили в пресс-службе города. - Но муниципальные пляжи будут работать по-прежнему до 15 октября. Там останутся лавочки и урны. Никаких указаний, скидывать с лежаков, туристов мы точно не давали.

Возможно, предположили в мэрии, обидели гостей курорта на частном пляже.

Фото: typoanapa

Фото: typoanapa

- Может быть, арендаторы подогнали строго под число договор и когда срок действия закончился, чтобы не платить, решили побыстрее убрать все с пляжа, - предполагают в мэрии.

Фото: typoanapa

Фото: typoanapa

Туристы просят местные власти, однако, более требовательно отнестись к арендаторам в будущем курортном году. Или они променяют Анапу на Турцию.

Фото: typoanapa

Фото: typoanapa

ИСТОЧНИК KP.RU

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