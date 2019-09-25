Обзор матча Черноморец - Урал 25 сентября 2019 – 0:2. Счет, голы, статистика игроков

«Черноморец» проиграл «Уралу» в матче 1/16 финала Кубка России. Оба соперника находятся в верхней части таблицы своих турниров. «Черноморец» занимает 4 строчку в ПФЛ, а «Урал» поднялся на 6 место, от лидирующей пятерки он отстает на 6 очков и возглавляет группу преследователей. «Моряки» играли вторым номером, а «Урал» постоянно давил, но это не удалось воплотить в опасные моменты.

Обзор матча Черноморец – Урал

«Черноморец» вступил в борьбу за Кубок России на стадии 1/128 финала. Сначала «моряки» в гостях победили «Дружбу» из Майкопа со счетом 0:1. В 1/64 финала дома уничтожили «Биолог» из Новокубанска, в 1/32 финала – разгромили 3:0 «Армавир» из ФНЛ.

«Урал» только начинает выступления в Кубке России. За свою историю команда два раза доходила до финала, где встречалась с «Локомотивом». Оба раза уральцы проиграли трофей «железнодорожникам».

Первый тайм

Хозяева владели мячом лишь 25% времени и создали при оборонительной игре 3 опасных момента. Гости при тотальном владении мячом не смогли создать ни одного голевого момента. Команды ушли на перерыв без забитых мячей.

Второй тайм

В начале тайма хозяева могли выйти выйти вперед, запорол атаку Артем Волков, когда игроки "моряков" вышли 3 в 1 защитника. Удар был выше ворот и улетел на трибуны. Первые 5 минут второго тайма хозяева давили на гостей. Павел Погребняк вывел свою команду вперед на 52-й минуте. Но "моряки" не переставали атаковать, они выглядели острее до конца матча.

Надежду на дополнительное время разрушил на 88 минуте Павел Погребняк, который вколотил мяч в ворота.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Черноморец - Урал 0:1 (0:0). Голы: Погребняк, 52, 88.

Статистика игроков

Черноморец: Азамат Шогенов, Ваганов Илья, Черов Василий, Джамалутдинов Руслан, Поникаров Артем, Ахмеджанов Артур, Пацев Денис ( Илья Захаров, 58), Чабанов Евгений, Шабичев Александр, Дибиргаджиев Джамал, Волков Игорь (Юрий Клочко, 54).

Урал: Баклов Олег, Поляков Денис, Меркулов Михаил, Ароян Вараздат, Артем Фидлер, Егорычев Андрей, Магомадов Чингиз, Насыров Исламжан, Погребняк Павел, Кухарчик Михаил, Юсупов Артем.

Судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Руслан Джамалутдинов, 55, Павел Погребняк, 59,

25 сентября. Стадион «Центральный», Новороссийск. Зрителей: 5500