2019-09-26T08:53:59+03:00
Общество

Яблоновский мост через Кубань начнут строить в ближайшее время

Эта информация появилась на сайте госзакупок
Александра ПОДУШКО
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Яблоновский мост через Кубань начнут строить в ближайшее времяЯблоновский мост через Кубань начнут строить в ближайшее времяФото: другой источник.
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23 сентября на сайте госзакупок появилась информация о строительстве Яблоновского моста через реку Кубань.

Конкурс на выбор подрядчика проходил с ограниченным участием в электронной форме. Так, в ближайшее время начнется строительство 1 очереди автомобильной дороги Южный подъезд к Краснодару от А-146 Краснодар – Верхнебаканский. 1 этап - это мост через реку Кубань. Стоимость работ по проекту составит 524,3 миллиона рублей.

Как сообщают на сайте госзакупок, строительство начнется в самое ближайшее время и продлится до 10 декабря 2021 года. Первый этап должны завершить уже 29 ноября, ко второму приступят 10 января 2020 года и продлится он до 31 января 2020 года. Третий этап запланирован на 1 января 2021 года, окончание работ 10 декабря 2021 года.

Напомним, с 12 июля проезд по многострадальному Яблоновскому мосту для автобусов и грузовиков закрыли. Дело в том, что прошлогодние экстренные меры по ремонту температурных швов путепровода ситуацию, как выяснилось, не спасли. Объект, который был построен в 1952 году, больше не выдерживает ежедневного трафика.

Как рассказал мэра Краснодара, стоимость возведения нового моста может составит от 7 до 9 миллиардов рублей. Сам город такие деньги не потянет. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями. Поэтому Минтранс России запланировал включить его в проект трехлетнего федерального бюджета. Его поддерживает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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