На Кубани обвиняемого в убийстве матери и сына нашли повешенным в камере изолятора временного содержания

ЧП случилось в изоляторе временного содержания Усть-Лабинска. В одной из камер нашли мертвым 46-летнего мужчину, которого обвиняли в жестоком убийстве матери и ее сына.

Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 6 июля в хуторе Неелинском Александровского сельского поселения. В одном из частных домов нашли мертвыми 74-летнюю Валентину Иосифовну и ее 55-летнего сына Анатолия. Обнаружили их соседи, которые и вызвали скорую. Мать и сын лежали в разных комнатах в своей домашней одежде.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Во время первичного осмотра правоохранители следов криминала не обнаружили. На столе были только бутылка с недопитым алкоголем и две рюмки. Знакомые семьи сказали, что они часто любили выпивать, потому возникло предположение - мать и сын могли отравиться суррогатом.

Семью обнаружили соседи. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Но при более тщательном обследовании дома эксперты заметили у погибших следы от удавки на шее.

- Они очень тихие были. Особо ни с кем не общались, разве что с одним мужчиной, который в нашем хуторе живет в нескольких кварталах от дома семьи, - сказала одна из соседок.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Именно этот 46-летний мужчина и стал главным подозреваемым. Задержали его на вторые сутки после преступления, во время допроса он сознался в содеянном.

- Во время распития спиртного между хозяевами дома и гостем произошел конфликт. Злоумышленник задушил оппонента, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Очевидцем произошедшего стала пожилая мать пострадавшего, которая стала кричать и звать на помощь, после чего мужчина задушил и ее. После этого он скрылся.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мужчину отправили в изолятор временного содержания Усть-Лабинска. И вот во время расследования стало известно, что задержанный погиб.

Однако обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

- Проводится доследственная проверка, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.