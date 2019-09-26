2019-09-26T12:05:11+03:00
Происшествия

На Кубани обвиняемого в убийстве матери и сына нашли повешенным в камере изолятора временного содержания

Идет доследственная проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
В изоляторе мужчина находился с июля.В изоляторе мужчина находился с июля.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

ЧП случилось в изоляторе временного содержания Усть-Лабинска. В одной из камер нашли мертвым 46-летнего мужчину, которого обвиняли в жестоком убийстве матери и ее сына.

Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 6 июля в хуторе Неелинском Александровского сельского поселения. В одном из частных домов нашли мертвыми 74-летнюю Валентину Иосифовну и ее 55-летнего сына Анатолия. Обнаружили их соседи, которые и вызвали скорую. Мать и сын лежали в разных комнатах в своей домашней одежде.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Во время первичного осмотра правоохранители следов криминала не обнаружили. На столе были только бутылка с недопитым алкоголем и две рюмки. Знакомые семьи сказали, что они часто любили выпивать, потому возникло предположение - мать и сын могли отравиться суррогатом.

Семью обнаружили соседи. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Семью обнаружили соседи. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Но при более тщательном обследовании дома эксперты заметили у погибших следы от удавки на шее.

- Они очень тихие были. Особо ни с кем не общались, разве что с одним мужчиной, который в нашем хуторе живет в нескольких кварталах от дома семьи, - сказала одна из соседок.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В доме было разбито окно. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Именно этот 46-летний мужчина и стал главным подозреваемым. Задержали его на вторые сутки после преступления, во время допроса он сознался в содеянном.

- Во время распития спиртного между хозяевами дома и гостем произошел конфликт. Злоумышленник задушил оппонента, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Очевидцем произошедшего стала пожилая мать пострадавшего, которая стала кричать и звать на помощь, после чего мужчина задушил и ее. После этого он скрылся.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мужчину отправили в изолятор временного содержания Усть-Лабинска. И вот во время расследования стало известно, что задержанный погиб.

Однако обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

- Проводится доследственная проверка, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коммунисты обратили внимание депутатов Заксобрания на спад в кубанском животноводстве
Рыжий из «Иванушек» снял на видео свой отдых в Сочи
Образовательные организаций Краснодарского края получат федеральные гранты
На Кубани приставы взыскали с предприятия 38 миллионов рублей
Юморист из Армавира снялся в вайне Евгения Кулика
В Краснодаре проверили состояние деревьев в школах и детсадах
Жительница Кубани потеряла телефон и заявила в полицию, что ее ограбили
В Краснодаре откроется мультимедийная выставка
В конце сентября в Краснодаре зацвели каштаны
В Крымском районе женщина из ревности убила сожителя и несколько дней жила с его трупом
В Калининском районе открылась новая врачебная амбулатория
В 2020 году краснодарских школьников будут перевозить 166 новых автобусов
Жителя Кореновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов
Хулиганов, разбивших вазоны в Горячем Ключе, задержали
В Краснодаре общественный транспорт начали оформлять в едином стиле
На Кубани урожайность зерновых и технических культур выше прошлогодней
Житель Кубани попал в ДТП в Воронежской области
В Краснодаре на 20 улицах построят новые тротуары
Малышка с «маской Бэтмена» прилетела из США в Краснодар на лечение
Евгений Дитрих и Кондратьев обсудили реализацию проектов на Кубани
В Анапе в археологическом музее пройдет турнир «Меч Черноморья»
Хирурги Кубани применили новейшую технологию лечения грыж
В Краснодаре на «Кубанской ярмарке» представят новые модели сельхозтехники
На Кубани будут выдавать удостоверение многодетных семей
В рейтинге по исполнению указов президента Кубань на первом месте
На Кубани осудили председателя ЖСК, который похитил 56 млн рублей