Высший пилотаж: Как «Русские витязи» прилетели на «Формулу-1» в Сочи

В аэропорт Адлер из Кубинки прибыли «Русские витязи» на истребителях СУ-30СМ. Оборудование для авиашоу было доставлено на транспортном самолете Ил-76.

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

В субботу летчики выступят перед зрителями «Формулы-1» в небе над Олимпийским парком.

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Асы покажут фигуры высшего пилотажа «синхронная бочка», «синхронный колокол», «кадушка», «управляемый штопор», «групповая петля Нестерова», «встречный роспуск» и многие другие.

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

- В рамках мероприятия спланирован воздушный показ над олимпийским парком, который пройдет 28 сентября и включает в себя групповой, парный, встречный и одиночный пилотаж с демонстрацией возможностей новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ, - сообщают в пресс-службе ВВС России.

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

А в день гонки 29 сентября «Русские витязи» ромбом пролетят над стартовой решеткой сочинского автодрома.

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов

Русские Витязи прилетели в СочиФото: Александр Харланов