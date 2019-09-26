В Новороссийске ищут родственников фронтовика, чтобы вернуть медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» обнаружил возле реки Кубань один из местных жителей. Мужчина сразу же обратился в поисковый отряд «Кавказ», чтобы узнать, кому принадлежит награда. Выяснилось, что медалью в 1924 году был награжден сержант Георгий Русинов.

- Позади награды мы нашли номер, ввели его в базу и нашли наградной лист фронтовика, - рассказывает Александр Кравченко, член поискового отряда «Кавказ». – Георгий Русинов родился в 1897 году, призвали его в армию в 1942 году из Новороссийска, где он был прописан на улице Гончарова, 4. Затем в апреле того же года он получил ранение при обороне Феодосии. В середине мая снова был ранен – пулей в лицо.

Наградной лист ветерана

В наградном листе сказано, что солдат второй раз выписался из госпиталя и продолжил сражаться в составе Сталинградского, 4-го Украинского, Южного, 1-го Белорусского фронта и служил в Белорусско-Литовском военном округе.

- Неизвестно, как медаль оказалась возле реки Кубань на границе Крымского и Красноармейского районов, - продолжает Александр Кравченко. – Может, после войны Георгий Русинов приехал сюда на рыбалку. Если вы знаете родных Георгия Владимировича Русинова, звоните: 8 (960) 474-26-86.