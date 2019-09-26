2019-09-26T18:00:40+03:00
Здоровье

Лихорадка Западного Нила в Краснодарском крае: Зафиксировано 8 случаев заражения

В кубанской столице с вирусом в больнице лежат двое
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Вакцины для профилактики от этого вируса нет.Вакцины для профилактики от этого вируса нет.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, с начала 2019 года лихорадкой Западного Нила заболели несколько десятков человек. Несмотря на экзотическое название, это заболевание «обжилось» на нашей территории и передается через укусы комаров.

Тропическую хворь, которая широко распространена в странах Африки, подхватили жители разных районов края - с жалобами в больницу обратились в Новороссийске, Каневском, Усть-Лабинском, Тихорецком, Динском районах, а также в кубанской столице. У поступивших была высокая температура, головная боль и боль в мышцах, ломота в теле.

Сейчас, как говорят в управлении, количество заболевших уменьшилось.

- В Краснодаре на данный момент зарегистрировано всего два случая заболевания, — сказала «КП» - Кубань» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Всего же по Краснодарскому краю в больнице с вирусом лежат восемь человек.

НА ЗАМЕТКУ

- Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными болями, болями в мышцах, суставах, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита (воспаление оболочек ткани головного мозга), - говорят специалисты.

И хуже всего то, что вакцины для профилактики нет. Вирус не передается от человека к человеку, а чтобы не подхватить ЛЗН от комаров, единственный выход - проводить дезинсекционные мероприятия и использовать средства индивидуальной защиты от комаров.

ВАЖНО!

Никакого самолечения! Лихорадка Западного Нила - это серьезное заболевание, которое лечат под присмотром медиков в инфекционных отделениях больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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