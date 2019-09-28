2019-09-28T14:53:25+03:00
Спорт

Формула-1 Гран-при России 2019 в Сочи: квалификация, статистика заездов

По итогам соревновательного дня Формула-1 Гран-при России 2019 и результатам квалификации распределятся места на стартовой решетке. Трансляция квалификации из Сочи
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Квалификация Формулы 1 в Сочи, онлайн трансляция Фото: Сочи АвтодромКвалификация Формулы 1 в Сочи, онлайн трансляция Фото: Сочи Автодром
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В Сочи в самом разгаре большой гоночный уикенд. В 15:00 28 сентября на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке стартует квалификация «Формулы 1», по ее итогам распределятся места на стартовой решетке.

KP.RU представляет вашему вниманию онлайн трансляцию квалификации «Формулы 1» из Сочи.

Позади уже три тренировочные сессии. Лучшее время круга по их итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер – 1:32.733, он опередил на 0,316 своего напарника Себастьяна Феттеля. Третье и четвертое время пока у пилотов «Мерседеса» - Люиса Хэмилтона и Валттери Боттасу.

Кстати, рекорд круга в Сочи принадлежит финну Валттери Боттасу, который преодолел дистанцию за 1:31.387 в квалификации прошлого Гран-При России.

Пока не складывается уикенд у российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята. Во время первой и третьей тренировочной сессии он столкнулся с техническими проблемами. В пятницу дала сбой топливная система, в субботу на четвертом круге он снова сообщил о неполадках двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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