2019-09-28T16:23:15+03:00
Спорт

«Феррари» снова впереди, а Квят последний. В Сочи завершилась квалификация Гран-При России «Формулы-1»

Поул-позиция у Леклера, Хэмилтон второй, российский пилот не стартовал из-за замены двигателя
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Результаты квалификации Формулы 1 в Сочи Фото: Сочи АвтодромРезультаты квалификации Формулы 1 в Сочи Фото: Сочи Автодром
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Шарль Леклер на «Феррари» выиграл квалификацию Гран-При России «Формулы-1», показав лучшее время на круге в Сочи – 1:31.628.

Второе место на стартовой решетке получил действующий победитель гонки в Сочи Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель.

Для «Феррари» эта победа в квалификации стала четвертой подряд, чего не случалось со времен Михаэля Шумахера.

Не обошлось на сочинской трассе без происшествий. Алекс Албон из «Ред Булла» во время первого сегмента вылетел с трассы и задней частью столкнулся с ограждением, завершив квалификацию досрочно. Он будет стартовать 19-м.

Даниил Квят не участвовал в квалификации и завтра стартует с последнего места. Его команда «Торо Россо» просто не успела заменить двигатель после тренировочной сессии.

Гонка Гран-При России «Формулы-1» состоится 29 сентября и начнется в 14:10.

Результаты квалификации Гран-При России Формулы-1 2019 в Сочи

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1:31.628

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)– 1:32.030

3. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:32.053

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:32.310

5. Валттери Боттас («Мерседес») – 1:32.632

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 1:33.222

7. Нико Хюлькенберг («Рено») – 1:33.289

8. Ландо Норрис («Макларен») – 1:33.301

9. Ромен ГрожанХаас») – 1:33.517

10. Даниэль Риккардо («Рено») – 1:33.661

11. Пьер Гасли («Торо Россо») – 1:33.950

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 1:33.958

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1:34.037

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:34.082

15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 1:34.233

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 1:34.840

17. Джордж Расселл («Уильямс») – 1:35.356

18. Роберт Кубица («Уильямс») – 1:36.474

19. Алекс Албон («Ред Булл») – 1:39.197

20. Даниил Квят («Торо Россо») – не участвовал в квалификации

Кстати, рекорд круга в Сочи принадлежит финну Валттери Боттасу, который преодолел дистанцию за 1:31.387 в квалификации прошлого Гран-При России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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