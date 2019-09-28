От распаковки игрушек к путешествиям по миру: 5-летняя уроженка Краснодарского края зарабатывает миллионы на Youtube

Еще три года назад на канале у 5-летней Насти Радзинской едва была тысяча подписчиков. Сегодня ролики маленькой уроженки Краснодара ждут 34,5 миллиона людей, причем по всему миру. Каждое видео буквально за пару часов собирает сотни тысяч просмотров. Для юного блогера и ее родителей съемки – это любимое хобби, которое ко всему прочему приносит еще и хороший доход. Но мало, кто знает, что изначально канал создавался в лечебных целях.

Родителей знаменитой девочки зовут Анна и Юрий. До рождения дочери у пары был бизнес, правда, абсолютно не связанный со съемкой видео. Юрий руководил небольшой строительной компаний, а у Анны было агентство по организации праздников и свадебный салон.

Анна и Юрий Радзинские.

27 января 2014 года на свет появилась их дочка Настенька. Правда, в первые же месяцы жизни врачи диагностировали у крохи тяжелую форму ДЦП. Родителям медики говорили, что девочка не будет ходить и говорить.

Всерьез встревожившись, Анна и Юрий возили дочку в реабилитационные центры, постоянно с ней занимались. Когда Насте исполнилось два года, стало ясно - никаких опасений нет.

Насте исполнилось два года. Фото: vk.com/like_nastya

- То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом, но все нормализовалось, - делилась мама девочки в интервью Forbes.

Именно в этот момент родители девочки и решили снимать видео, чтобы «закрепить эффект» и помочь ей взаимодействовать с окружающим миром. К тому же ролики могли смотреть все родственники, у которых нет возможности часто приезжать в гости.

Настя в парке возле дома.Сегодня мы покажем вам наш парк аттракционов, карусель, покатаемся с горок на детской площадке.

Первые ролики большой популярностью не пользовались. Мама снимала в основном видео о распаковке игрушек. Зрители, насыщенные таким контентом на других семейных каналах, долго не задерживались.

Одно из первых роликов на канале - распаковка и обзор говорящей куклы Настеньки.Поздравляем Настюшу с днем рождения. Что же мы ей за подарок приготовили? Давайте посмотрим сюрприз в куче шариков. Вот мы уже и распаковываем интерактивную говорящую большую куклу, играем с ней и задаем вопросы.

Тогда Анна решила, что надо поменять немного тактику и дать возможность своей дочери развить актерские способности. На канале стали появляться игровые сюжетные видео, где Настя вместе с папой, переодетым в костюм медведя, разыгрывали сценки по мотивам мультфильма «Маша и Медведь».

А позже привычный домашний фон сменился на красочные локации – на канале появлялись ролики о том, как Настя путешествует. Вот она в Тайланде, через месяц – в Малайзии, а еще через время – на Бали.

funnystacy Семья Радзинских в Гонконге

В каждой стране девочка непременно посещала развлекательные парки и всевозможные заведения для детей, пробовала местную кузню и просто делилась своими впечатлениями о новом месте.

Публике такие ролики пришлись по вкусу, и просмотры резко поползли вверх. Родители могли выбрать, в какую страну можно поехать в отпуск, и хорошо провести время со своим чадом.

Организация поездок вылетала в копеечку – семья тратила порядка миллиона рублей в месяц на поездки и съемки, но вскоре расходы стали покрываться гонорарами от канала.

Ко всему прочему маленькую светловолосую девочку стали узнавать, причем по всему миру.

Настя едет в ОАЭ Дубай.

- В отпуске к нам часто подбегали и просили сфотографироваться, - говорит Анна.

Когда количество подписчиков на канале перевалило миллион, бизнес супругов отошел на второй план. Все силы они стали вкладывать в существующий канал любимой дочери. Раз Настю смотрят дети со всего земного шара, то решили все свои ролики переводить, а чтобы зрителям было удобно, создали каналы на английском, арабском и испанском языках.

funnystacy Настя на Мальдивах

Чтобы постоянно радовать зрителей, семья стала выпускать ролики каждый день. Для этого, правда, пришлось просить помощи профессиональных монтажеров. Требовался реквизит, который Радзинские часто не могли найти в России.

- Скудный выбор был. А заказать что-то по интернету не всегда удавалось. Потому в конце 2017 года решили перебраться в Америку. В Майами нет зимы, резких перепадов температур, есть все необходимое для съемок, - продолжает мама Насти.

funnystacy Радзинские в Швейцарии

В Майами они арендовали большой дом, в котором и снимают свои видео, которые стали похожи на маленькие фильмы с продуманным до мелочей сюжетом, классными спецэффектами и яркими локациями. Семья добавила на канал полезные видео для детей. Например, как правильно плавать, как нельзя себя вести детям. Отдельные выпуски посвящают правилам поведения маленьких зрителей.

Песня для детей про то как правильно плавать в бассейне.Настя и папа показывают как правильно плавать в бассейне. Они учатся плавать, пользоваться кремом от загара и очками для подводного плавания. Subscribe to Like Nastya Vlog - https://is.gd/gdv8uX https://www.instagram.com/funnystacy/

Папа девочки стал постоянным партнером в роликах. Он же занимается финансами и юридическими моментами. А мама отвечает за творческую часть. Именно она пишет сценарий, заказывает реквизит и нанимает дизайнеров. Создание одного ролика порой обходится семье в 60-80 тысяч рублей, зато доход от блоггинга в 100 раз больше.

Настя и папа сонные гуляют на ферме овец .Настя и папа - сони гуляют на ферме овец Видео для детей Nastya and papa sleeping at farm sheep Family fun trip

Но все же стоит отметить, что ведение канала – титанический труд. Блог отнимает большую часть времени – порой больше, чем любая работа в офисе. Но самое главное – это то, что съемки приносят удовольствие Насте. Для нее это самое любимое занятие. На девочку родители никогда не давят – снимают только то, что заслуживает ее одобрения.

funnystacy Настя ходит лишь в подготовительную школу

О будущем маленькой звездочки говорить пока рано – Настя ходит лишь в подготовительную школу. Правда, уже сейчас понятно, у девочки есть все шансы стать актрисой.