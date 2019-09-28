В Новороссийске поженились Джокер и Харли Квинн

Джокер и Харли Квинн - именно в таких необычных образах перед гостями предстали влюбленные в Новороссийске, чем вызвали фурор. Причем не только в городе, но и в Сети, где появился ролик с торжественной церемонии в загсе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734730" frameborder="0"></iframe> Костюмированная свадьба в Новороссийске Видео: vk.com/nvrsk.

В последние годы очень модно проводить костюмированные свадьбы. Молодожены вместе с гостями наряжаются в героев популярных фильмов и книг.

Алексей и Анастасия решили, что образы киношных персонажей примерят только они. Правда, перевоплощение было неполным. Невеста, как и полагается, была в свадебном белом платье, а жених - в рубашке и брюках. Чтобы стать Харли Квинн девушка добавила в свои волосы яркие розовые и синие пряди, а ее теперь уже законный супруг сделал грим Джокера. Таким образом влюбленные воплотили в жизнь образы персонажей из фильма «Отряд самоубийц».

Фото: vk.com/nvrsk

Церемония в загсе была традиционной.

- Уважаемые дамы и господа. Отдела ЗАГС города Новороссийска приветствует жениха и невесту. Создание семьи – это важный и ответственный шаг, - как обычно говорят заученный текст сотрудницы учреждения.

По всей видимости, кто-то из гостей решил поделиться необычными образами молодоженов и загрузил видео в Сеть. Многие пользователи оценили задумку новобрачных, правда, нашли и те, кто раскритиковал такую затею.

Сами Алексей и Анастасия после внезапно обрушившейся на них популярности залегли на дно. «Комсомольской правде» - Кубань» удалось дозвониться до мамы жениха, но и она решила воздержаться от комментариев.

- Я не хочу обсуждать свадьбу моего сына с журналистами, - сказала «КП» - Кубань» женщина.

В любом случае торжество молодых запомнят в Новороссийске надолго - костюмированные свадьбы в городе-герое большая редкость.