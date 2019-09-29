Формула-1 Гран-при России в Сочи 2019: прямая онлайн-трансляция гонки 29 сентября

29 сентября в Сочи состоится 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». На старт в Сочи выйдут 20 гонщиков, среди которых будет один россиянин. Прямая онлайн-трансляция гонки будет доступна на нашем сайте. Гонка стартует в 14:10 по московскому времени.

За сутки до главных стартов прошла квалификация Гран-При России 2019. Даниил Квят не стартовал из-за замены силовой установке. Места на стартовой решетке распределились следующим образом:

Поул-позишн – Шарль Леклер (Феррари) - 1:31,628.

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

3. Себастьян Феттель (Феррари)

4. Валттери Боттас (Мерседес)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Нико Хюлкенберг (Рено)

7. Ландо Норрис (Макларен)

8. Роман Грожан (Хаас)

9. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

10. Даниэль Риккардо (Рено)

11. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт)

12. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)

13. Кевин Магнуссен (Хаас)

14. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт)

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

16. Пьер Гасли (Торо Россо)

17. Джордж Расселл (Вильямс)

18. Александер Элбон (Ред Булл)

19. Роберт Кубица (Вильямс)

20. Даниил Квят (Торо Россо)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ГОНЩИКОВ

После 16 этапов чемпионата мира в топе - Льюис Хэмилтон (296 очков) и его партнер по «Мерседес» Валттери Боттас (231 балл). Третий – Шарль Леклер из «Феррари» (200 очков), у которого уже четвертый поул подряд, чего не было у итальянской команды со времен Михаэля Шумахера. С монегаском делит третью строчку Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (200), а у Себастьяна Феттеля – 194 балла. У россиянина Даниила Квята («Торо Россо») десятая строчка и 33 балла в активе.

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ

Первая позиция - у «Мерседес» - 527 баллов, 394 очка у «Феррари», 289 балла у «Ред Булла» который идет третьим. Дальше – «Макларен» 89 баллов и «Рено» - 89 очков.

ФАКТЫ О ТРАССЕ

Место проведения: Адлер, Сочи (Россия).

Трасса: Сочи Автодром.

Длина круга: 5,848 км.

Дистанция гонки: 53 круга. (309,745 км).

Рекорд круга в гонке: Вальттери Боттас (Мерседес, 2018 год) - 1.31,387.

Последний победитель: Льюис Хэмилтон.