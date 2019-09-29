Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-При России Формулы 1 в Сочи, Квят 12-й

В Сочи завершился Гран-При России Формулы-1. Победу в гонке уже в четвертый раз на трассе Сочи Автодрома одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

С поула стартовал Шарль Леклер на «Феррари», но его практически сразу обошел Себастьян Феттель.

Второй круг гонки проходил под желтыми флагами – это Джовинацци оказавшись между Грожаном и Рикьярдо сумел доставить неприятности обоим. Пилот «Хааса» влетел в отбойник и не смог продолжить гонку.

К финишу пришли два "Мерседеса"Фото: Артём ГНАТЕНКО

Этап неплохо складывался для «Феррари» - оба пилота шли впереди. Но после пит-стопа на 28 круге сошел с дистанции Себастьян Феттель, чем воспользовался «Мерседес» и Хэмилтон успел поменять шины, оставшись впереди Леклера.

Более того, монегаск на 30-м круге вновь отправился на пит-стоп и выехал позади Валттери Боттаса. Финн смог сдержать атаки Леклера, а Хэмилтон добился отрыва и выиграл эту гонку.

Победил в четвертый раз Льюис ХэмилтонФото: Артём ГНАТЕНКО

Два «Мерседеса» взяли первые две позиции, Леклер третий. На четвертой позиции финишировал Ферстаппен, а пятое место у его партнера по «Ред Буллу» Алекса Албона, который стартовал с пит-лейна и совершил прорыв на 15 позиций! Россиянин Даниил

Квят финишировал 12-м.