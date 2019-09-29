2019-09-29T21:18:57+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019 – 2:0. Счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор 11 матча РПЛ по футболу Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019. Видео гола, итоговый счет, статистика игроков
Евгения ОСТРАЯ
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"Краснодар" выиграл "Арсенал". Фото: ФК "Краснодар""Краснодар" выиграл "Арсенал". Фото: ФК "Краснодар"
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Матч Краснодар - Арсенал состоялся в столице Кубани вечером в воскресенье, 29 сентября 2019 года. Встреча состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм матча "Краснодар" - "Арсенал" оказался не слишком богат на события. Поначалу игровое преимущество было у "горожан", а гости много фолили.

В конце первого тайма матча «Краснодар» открыл счёт. Форвард Ари получил по ногам в штрафной площади и на 39-й минуте с одиннадцатиметрового пробил голкипера «канониров». Первый тайма «быки» выиграли со счетом 1:0.

Краснодар - Арсенал. 1:0. Ари (пенальти), Российская Премьер-Лига, 11 тур 29.09.2019.Краснодар - Арсенал. 1:0. Ари (пенальти)

Во втором тайме у Краснодара произошла первая замена – вместо Рамиреса вышел Уткин. "Арсенал" обошелся без замен. На 56-й минуте матча хозяева получили желтую карточку – ее заработал Павел Комолов за срыв атаки.

Краснодар - Арсенал. 2:0. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 11 тур 29.09.2019.Краснодар - Арсенал. 2:0. Магомед-Шапи Сулейманов

Но вскоре Шапи забивает свой гол. 2:0 - команда Мусаева увеличивает отрыв.

Гости несколько раз пытались атаковать с навесом в штрафную, но безрезультатно. Затем команды обменялись быстрыми атаками – играли почти без центра поля. На минуте Игнатовича сбили у штрафной, и Спайич получил желтую карточку.

Матч получился эффективным для краснодарцев. Туляки едут домой ни с чем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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