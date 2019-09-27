2019-09-27T14:55:21+03:00
Спорт

Краснодар - Арсенал. Прогноз и ставки на матч 11 тура РПЛ 29 сентября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Краснодар - Арсенал. Игра 11 тура РПЛ состоится 29 сентября в 19:00 мск на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз и ставки на матч Краснодар - Арсенал 29 сентября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШрамкоПрогноз и ставки на матч Краснодар - Арсенал 29 сентября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей Шрамко
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В воскресенье 29 сентября «Краснодар» на домашней арене принимает «Арсенал» из Тулы. «Быки» очевидно переживают не лучшие времена. Команда Мурада Мусаева проиграла три последних матча с общим счетом 9:2 и вылетела из Кубка России.

В таблице чемпионата недавний лидер пока занимает четвертую строчку, имея в активе 20 очков после 10 туров. «Арсенал» - седьмой с 14-ю баллами. Последняя игра оружейников в РПЛ завершилась со счетом 1:1 – на домашней арене туляки поделили очки с «Уралом». А в минувшую среду «Арсенал» выбил из Кубка России воронежский «Факел».

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Арсенал 29 сентября

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,5, на ничью – 4,5, на победу « Арсенала» - 6,7.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,88)

История встреч Краснодар - Арсенал

В восьми предыдущих официальных встречах (все прошли в рамках РПЛ) 6 побед в активе «Краснодара», 1 игра завершилась мирным исходом, а в одной встрече верх взял «Арсенал». Разница мячей в противостоянии – 17:1 в пользу «быков». В прошлом сезоне «быки» дважды обыграли оружейников со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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