Препарат закончился: В Адыгее 150 ВИЧ-пациентов перестали получать лекарство

Тревогу из-за заканчивающихся лекарств в Адыгее забили сами ВИЧ-пациенты. Люди сообщили, что в регионе отсутствует «Ламивудин» - тот самый препарат, который применяется в комплекной терапии инфекции.

- Со слов пациентов, им выдают неполные схемы лечения, ссылаясь на то, что это ненадолго, и в октябре выдача препарата возобновится, - сказали представители движения людей, живущих с ВИЧ и другими социально-значимыми заболеваниями. - Поиск «Ламивудина» в аптеках Республики оказался безуспешными.

Как выяснилось, препарат 150 человек перестали получать с 20 августа. Причиной тому стали несостоявшиеся электронные аукционы.

- Три объявленных Минздравом России аукциона по закупке необходимого препарата не состоялись из-за того, что не было поставщиков, - сказала «КП» - Кубань» главврач адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Мартьянова.

По некоторым данным, поставщики посчитали цены на препарат заниженными.

Порядка 250 человек удалось обеспечить лекарством из прошлогодних остатков. А вот еще 150 пациентам препаратов не хватило.

- Всем пациентам мы предоставляем назначенные препараты, - добавила Людмила Мартьянова. - Но дело в том, что без «Ламивудина» схема лечения нарушается. Ведь у каждого лекарства своя роль в предотвращении развития инфекции.

В октябре планируется еще один аукцион. В случае, если он пройдет успешно, то препарат удастся получить до 15 октября.

Стоит сказать, что ранее ВИЧ-пациенты Саратова забили тревогу из-за заканчивающихся лекарств. Однако в Минздраве заявили, что все в порядке.