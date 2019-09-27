2019-09-27T17:12:11+03:00
Происшествия

Прыгал в «Куб жизни»: в Краснодаре во время учений в больнице серьезно пострадал человек

Мужчина прыгал со второго этажа и сломал позвоночник [фото, видео]
Варвара ДЫМ
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Мужчина прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник. Фото: Александр ЛебедевМужчина прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник. Фото: Александр Лебедев
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ЧП случилось на территории Краевой клинической больницы №1. Здесь, 27 сентября, проходили учения - спасатели отрабатывали действия в случае пожара в здании. Когда внизу растянули «Куб жизни» (это такое специальное приспособление, которое смягчает удар при падении и его используют спасатели на месте ЧП), со второго этажа здания вниз шагнул сотрудник МЧС.

ЧП возле больницы.

ЧП возле больницы.

Когда он упал в «куб», одна из сторон приспособления сложилась, и мужчина рухнул на асфальт.

- Мужчину без сознания увезли в операционную, у него перелом позвоночника, - сообщил один из очевидцев ЧП.

Во время учений в краснодарской больнице пострадал человек. Видео: Кубанские новости.

Мужчина прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник. Фото: Александр Лебедев

Мужчина прыгнул со второго этажа и сломал позвоночник. Фото: Александр Лебедев

После ЧП учения прекратили. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проверяют и «Куб жизни». Ведь до того, как его растянули, он был в исправном состоянии. Скорее всего, тот, кто прыгал в него, не рассчитал траекторию падения.

Мужчину увезли в операционную

Мужчину увезли в операционную

В МЧС Краснодарского края прокомментировали ЧП.

- Во время проведения учений, пострадал наш сотрудник при выполнении прыжка со второго этажа здания на пневматическое устройство, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Он был оперативно передан специалистам скорой медицинской помощи. Сейчас находится в больнице для прохождения обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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