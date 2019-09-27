"Прятался в квартире": в Краснодаре задержали экс-начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии

Искали экс-начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарской республики Сергея Рыбникова долго. Он скрылся после того, как на него завели дело организацию преступного сообщества с использованием служебного положения. Мужчину объявили в международных розыск, и вот нашли его концы. Как оказалось, скрывался бывший высокопоставленный полицейский на Кубани. Его задержали силовики в Краснодаре.

- Мужчина был задержан в одном из многоквартирных домов Краснодара. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия и лично предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, - сообщили в СУ СК РФ. - Таким образом, на данный момент к уголовной ответственности привлекается 16 лиц, 15 из которых являются или являлись должностными лицами республиканского МВД.

Как сообщили следователи, 14 человек ОПГ задержали сразу – все они сотрудники МВД, еще двое подались в бега.

Сотрудники МВД России по Кабардино-Балкарской провернули схему, по которой они должны были получить не менее 42 миллионов рублей.

- В период 2017 – 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятку в виде денежных средств в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение, составившее не менее 42 млн рублей, предназначалось за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарии, - пояснили в Следкоме.

В Краснодаре задержан экс-начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД РФ по КБР.

А возглавлял банду оборотней в погонах тогдашний начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

И так как он сбежал от правосудия, Сергею Рыбникову было заочно предъявлено обвинение. Теперь же его задержали и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.