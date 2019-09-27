В краевой больнице Краснодара сотрудники МЧС «спасли» пациентов во время пожара

Несколько пожарных расчетов можно было видеть в Краснодаре около краевой клинической больницы №1. Здесь прошли учения спасателей и пожарных.

По легенде пожар произошел на третьем этаже в помещении архива. Сработала сигнализация.

По легенде пожар произошел на третьем этаже в помещении архива.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Диспетчер по телефону вызвал пожарную охрану, направил к месту ЧП добровольную дружину из числа работников объекта. Вот только попытки потушить возгорание самостоятельно оказались безуспешны.

В считанные минуты на месте ЧП остаются практически только пожарные.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Обстановка в больнице была максимально приближена к условиям реального пожара. Огонь якобы быстро распространился по помещению, из-за сильного задымления людей внутри здания решают эвакуировать.

Когда поступает сообщение о возгорании на подобных социально-значимых учреждениях, им автоматически присваивается повышенный ранг опасности пожара.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

- Одновременно с этим сотрудниками охраны объекта организовано оцепление территории, встреча прибывающих подразделений пожарной охраны, уточняется информация о количестве эвакуируемых, количестве оставшихся в здании людей и о месте возгорания, - рассказывают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Руководитель тушения пожара решает проложить магистральную линию ко входу в здание и звеном газодымозащитной службы подать ствол «Дельта».Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Первыми к месту вызова прибыла мотогруппа экстренного реагирования Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Они организовали разведку места пожара до прибытия основных подразделений.

Люди спасаются из огня.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Далее персонал больницы сообщил информацию о самом месте возгорания, количестве эвакуированных и возможных местах нахождения людей в задымленных помещениях.

У места ЧП уже дежурит скорая.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

По информации от администрации, при подсчете персонала не хватило трех человек. Начался поиск пострадавших.

К месту пожара прибыли кареты скорой помощи, а затем подъехали 2 отделения специализированной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

Во время учений работают не только спасатели, но и медики.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара решает проложить магистральную линию ко входу в здание и звеном газодымозащитной службы подать ствол «Дельта» на тушение помещения архива.

Второму отделению ставится задача установить автомобиль на пожарный гидрант, чтобы обеспечить постоянную и бесперебойную подачу воды.

Во время эвакуации люди могли получить травмы.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Еще несколько пострадавших остаются внутри помещения. Самостоятельно выбраться они уже не могут.

В итоге с помощью подъемника пациентов спасают. Пожар также удалось ликвидировать.

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