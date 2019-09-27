В краевой больнице Краснодара сотрудники МЧС «спасли» пациентов во время пожара
Несколько пожарных расчетов можно было видеть в Краснодаре около краевой клинической больницы №1. Здесь прошли учения спасателей и пожарных.
По легенде пожар произошел на третьем этаже в помещении архива. Сработала сигнализация.
По легенде пожар произошел на третьем этаже в помещении архива.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Диспетчер по телефону вызвал пожарную охрану, направил к месту ЧП добровольную дружину из числа работников объекта. Вот только попытки потушить возгорание самостоятельно оказались безуспешны.
В считанные минуты на месте ЧП остаются практически только пожарные.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Обстановка в больнице была максимально приближена к условиям реального пожара. Огонь якобы быстро распространился по помещению, из-за сильного задымления людей внутри здания решают эвакуировать.
Когда поступает сообщение о возгорании на подобных социально-значимых учреждениях, им автоматически присваивается повышенный ранг опасности пожара.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
- Одновременно с этим сотрудниками охраны объекта организовано оцепление территории, встреча прибывающих подразделений пожарной охраны, уточняется информация о количестве эвакуируемых, количестве оставшихся в здании людей и о месте возгорания, - рассказывают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Руководитель тушения пожара решает проложить магистральную линию ко входу в здание и звеном газодымозащитной службы подать ствол «Дельта».Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Первыми к месту вызова прибыла мотогруппа экстренного реагирования Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Они организовали разведку места пожара до прибытия основных подразделений.
Люди спасаются из огня.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Далее персонал больницы сообщил информацию о самом месте возгорания, количестве эвакуированных и возможных местах нахождения людей в задымленных помещениях.
У места ЧП уже дежурит скорая.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
По информации от администрации, при подсчете персонала не хватило трех человек. Начался поиск пострадавших.
К месту пожара прибыли кареты скорой помощи, а затем подъехали 2 отделения специализированной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
Во время учений работают не только спасатели, но и медики.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Оценив обстановку, руководитель тушения пожара решает проложить магистральную линию ко входу в здание и звеном газодымозащитной службы подать ствол «Дельта» на тушение помещения архива.
Второму отделению ставится задача установить автомобиль на пожарный гидрант, чтобы обеспечить постоянную и бесперебойную подачу воды.
Во время эвакуации люди могли получить травмы.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Еще несколько пострадавших остаются внутри помещения. Самостоятельно выбраться они уже не могут.
В итоге с помощью подъемника пациентов спасают. Пожар также удалось ликвидировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU