2019-09-30T15:18:40+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина проник в школу с ножовкой и порезал себе шею

Его задержали и доставили в больницу
Андрей ГОРЕЛОВ
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Мужчина проник в школу утром 30 сентября, когда занятий не было\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.Мужчина проник в школу утром 30 сентября, когда занятий не было\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края.
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30 сентября в школу №14 станицы Имеретинской проник 33-летний мужчина. Около 8 утра он вошел в один из кабинетов начальных классов с ножовкой в руке. Инструментом он попытался порезать свою шею. Охранник заметила незнакомца и вызвала полицию с медиками. Мужчину отвезли в ЦГБ Горячего Ключа, ему оказали медпомощь и отправили на лечение в психиатрическую больницу Краснодара.

Что он хотел сказать этим поступком и зачем решил это сделать именно в школе, пока выясняют следователи.

- В кабинете мужчина порезал себе шею, - сообщает пресс-служба СКР края. – Мужчину задержали и отвезли в больницу, его жизни ничто не угрожает. В момент проникновения в школу никто не пострадал. Белореченский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. На месте работает следователь, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Почему мужчина решил так поступить и что хотел этим доказать, пока неизвестно. А ученики сообщили, что мужчина угрожал им ножом.

- В нашу школу, в Имеритинке, забежал мужик с ножом и закричал: «либо я кого-нибудь съем, либо порежу себя». Порезал себе горло, и его увезли на скорой зашивать. Мы ужасно напуганы, - сказал школьник на видео паблику gk_news.

Учащиеся школы рассказали о ворвавшемся с ножовкой мужчине.

По сообщению источников, близких к следствию, мужчина приехал в Краснодарский край из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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